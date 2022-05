César Hildebrandt: “Pedro Castillo ha cambiado 4 ministros para no cambiar nada”

César Hildebrandt criticó los recientes cambios del gabinete de ministros del último domingo 22 de mayo, cuando intempestivamente el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que renovaría las carteras de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Interior y Agricultura.

En ese sentido, el periodista cuestionó que los nuevos ministros de Estado se encuentren capacitados para liderar tales sectores y señaló que son “equivalentes” a los salientes.

“El señor (Pedro) Castillo, para demostrar que sigue siendo el no capitán de esta nave a la deriva, ha cambiado cuatro ministros para no cambiar nada. Los ha sustituido por gente más o menos equivalente”, aseveró en el último episodio de su podcast semanal.

El director del semanario Hildebrandt en sus trece mencionó primero el cambio del titular del MTC, Juan Barrazuela, y recordó que cuando ejerció como gerente general del Gobierno Regional de Tumbes fue cesado al no cumplir con las expectativas del cargo. También cuestionó que haya sido designado en un sector que cuenta con un presupuesto muy amplio.

“Juan Barranzuela, el ministro de Transportes y Comunicaciones, fue gerente general del Gobierno Regional de Tumbes, cargo del que fue cesado junto a otros funcionarios por no tener un buen desempeño. Y eso no lo digo yo, lo dice el gobernador regional José Albán en un informe del diario Correo. (Ahora fue nombrado) en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde hay un montón de plata”, añadió.

Por otro lado, rechazó la designación de Javier Arce como titular del Midagri, ya que no presenta experiencia en el sector y se verá enfrentado a una crisis que todavía no vislumbra una solución próxima.

”Javier Arce no es ni agricultor, ni ingeniero agrónomo, ni especialista ni nada. Tiene con las justas una breve carrera técnica como administrador y nada más, pero no para ser ministro de Agricultura en un momento en que tenemos las cosechas en peligro, el déficit enorme de fertilizantes que no se están consiguiendo en la cantidad que necesitamos (...). No digo que tenga títulos o doctorados, pero ni siquiera es agricultor”, señaló.

Asimismo, Hildebrandt reveló que Arce visitó a Pedro Castillo hace algunos meses en calidad de parlamentario andino por Perú Libre. Por ello, relacionó una posible cuota de poder de Vladimir Cerrón en los recientes nombramientos.