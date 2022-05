Zamir Villaverde: conoce sus declaraciones sin pruebas ni sustento

Desde el penal Ancón I, el investigado por la Fiscalía Zamir Villaverde García declaró, de manera virtual, por segunda vez, y sin presentar pruebas, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, este martes 17 de mayo.

En una sesión de aproximadamente dos horas, el empresario de seguridad insistió con la acusación del supuesto fraude electoral a favor del entonces candidato Pedro Castillo, además de señalar que el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habría entregado dinero ilícito al mandatario.

No obstante, Villaverde García guardó silencio cuando le preguntaron por su participación en las presuntas reuniones sostenidas en la residencia del jirón Sarratea y por las licitaciones supuestamente direccionadas del Ministerio de Transporte para beneficiar a un determinado grupo de empresas.

¿Qué dijo Zamir Villaverde García ante la comisión presidida por el fujimorista Héctor Ventura?

Villaverde: Vladimir Meza fue el intermediario entre Castillo y el JNE

El empresario Zamir Villaverde aseguró que la exautoridad edil de Áncash Vladimir Meza Villarreal fue el intermediario entre el presidente Pedro Castillo y funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer al primero cuando era candidato presidencial en las elecciones del 2021.

Al respecto, indicó que, el 14 de agosto de 2021, ingresó a Palacio de Gobierno en compañía de Vladimir Meza y de Silvia Barreda para reunirse con el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

En ese momento -según afirma- el exfuncionario conversó con Vladimir Meza sobre el trabajo que realizó durante los comicios presidenciales. Asimismo, agregó que el exalcalde de Áncash presentó por primera vez a Karelim López a los participantes de aquella cita.

“En la visita, era para que Pacheco le diga al señor Vladimir Meza cuáles son las condiciones o qué le va a pedir al presidente por el trabajo que ha hecho en cuanto a las elecciones electorales para que el presidente logre ganar. Es ahí cuando Meza presenta a Karelim López”, manifestó.

Por último, manifestó que ha sido testigo de un encuentro privado entre el jefe de Estado y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. En ese sentido, invocó a Meza “a decir la verdad”.

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta los dos últimos días que se sepan los resultados, conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo.

Zamir Villaverde dice sin pruebas que Bruno Pacheco entregó S/ 2 millones al presidente Castillo por licitación de Petroperú

Zamir Villaverde también afirmó sin pruebas que Bruno Pacheco entregó S/ 2 millones al presidente Pedro Castillo por licitación de la empresa estatal Petroperú.