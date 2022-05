Diego Bazán pide a María del Carmen Alva permitir ingreso de la prensa al Congreso

El congresista Diego Bazán de Avanza País hizo un llamado a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, para que culmine bien su gestión al frente de la mesa directiva y permita el ingreso de la prensa al Congreso, medida que se mantiene desde que inició la pandemia de la COVID-19. Consideró que sería un error que el Parlamento imite al Ejecutivo en su trato distante con los periodistas.

“Definitivamente todo es perfectible. Sin embargo, creo que debería culminar su gestión con una apertura total, básicamente con los medios de comunicación. Yo he sido bastante crítico de este hecho lamentable que ocurrió en la puerta del Congreso. Creo que no debemos cometer los mismos errores que cometió el Ejecutivo al inicio de su gestión, de cerrar las puertas de Palacio de Gobierno y no transparentar sus acciones”, declaró a Canal N.

En esta línea, Diego Bazán consideró que el Parlamento no se puede permitir cometer los mismos errores que el Ejecutivo al restringir el trabajo de la prensa: “Estamos, lamentablemente, haciendo lo mismo desde el Congreso de la República. No abrir las puertas a la prensa es impedir el derecho a la información y a la libertad de expresión. Le he pedido (a Alva) que haya apertura y espero que sea una decisión que no espere a fin de mes, creo que la mesa directiva puede tomar la decisión (pronto)”, agregó.

Periodistas hicieron plantón para solicitar ingreso de la prensa al Congreso

El último 13 de mayo, representantes de gremios periodísticos y periodistas realizaron un plantón en la puerta del Congreso de la República para exigir que se permita el ingreso de los reporteros a esa institución. La respuesta llegó a través de la titular del Congreso, María del Carmen Alva, quien increpó con una evidente molestia: “No informen mal”, dijo, al ver a los hombres de prensa con pancartas.

Ocurre que desde que inició la pandemia por la COVID-19 se restringió el acceso a la prensa al Parlamento. En la actualidad, todo sigue igual y no se autoriza el ingreso de los periodistas. Mientras tanto, la cobertura de la información se realiza desde la intemperie del Parque Simón Bolívar, donde camarógrafos y reporteros deben esperar a que los legisladores salgan del edificio central a brindar declaraciones.