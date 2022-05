Presidenta de la ANP: “No quieren que los periodistas entren al hemiciclo y nos lo han dicho de manera directa”

La presidenta de la ANP, Zuliana Laynes, denunció que existe un manejo de información unilateral por parte del Congreso. Luego de que la Mesa Directiva negara el ingreso de periodistas a sus instalaciones tras dos años de pandemia y con el aforo restablecido al 100% en diferentes espacios. Además, agregó que existe un ánimo “revanchista” por parte del los parlamentarios.

Este viernes, Laynes, junto Augusto Álvarez Rodrich y María Eugenia Mohme, mantuvo una reunión con María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva. En ella, los periodistas solicitaron que se permita el acceso de los medios de comunicación a las salas del Parlamento, como la Sala de Cronistas, el Hall de los Pasos Perdidos y el Hemiciclo Congresal, cuyo acceso se restringió en el 2020 debido a la pandemia.

La presidenta de la ANP reveló que existe una concordancia entre los parlamentarios de partidos opositores en contra de los medios de comunicación. “Sentimos que no hay voluntad política de solucionar el problema y que hay una actitud que es coincidente con la señora Alva y Waldemar Cerrón. Ellos no quieren que los periodistas entren al hemiciclo y nos lo han dicho de manera directa”, indicó Laynes en una entrevista para La República.

También adelantó que los padres de la patria “estaban dispuestos a abrir la Sala de Cronistas y Pasos Perdidos, pero que en este momento no consideraban habilitar el ingreso al hemiciclo”. Según declaró a este medio, la excusa es que “los periodistas mal informan y denigran la imagen del Congreso” , y que bastaba con la señal que el Legislativo ya tenía en el hemiciclo.

Laynes alertó que existen varias funciones periodísticas que se están dejando de lado por culpa de las acciones tomadas por el Legislativo. “No estamos ahí para mirar quién está en el hemiciclo, cuáles son las reacciones de los congresistas frente a estos temas que son trascendentales para el ejercicio democrático del país. No estamos haciendo periodismo” indicó.

Antes de esta reunión, el congresista Jorge Montoya declaró que se le había encargado al Indeci realizar un informe para que se determinen los aforos de las salas a las que se les permitía el ingreso a los medios antes de pandemia. Sin embargo, la agremiada consideró que el Congreso puede usarlo a su favor para justificar una posible negativa de la Mesa Directiva.

Según la Junta de Portavoces, existe una buena disposición para permitir el ingreso al hemiciclo, pero están esperando el informe de defensa civil, que probablemente diga que este espacio no reúne las condiciones para que puedan ingresar los periodistas. Es este informe el que la presidenta de la ANP considera preocupante.

“Para nosotros no nos sirve como excusa la pandemia ni que están esperando un informe de defensa civil para ver si podemos o no entrar a las galerías del Congreso. (...) El problema es ese. Se van a querer valer de ese informe para fundamentar que los periodistas no pueden ingresar. Hay que buscar otros mecanismos.”, aclaró.

Asimismo, Zuliana Laynes advirtió que no se debería caer en distractivos del Congreso pensando que al reabrir la sala de Cronistas ya está resuelto el problema. “La actividad del Congreso está en Pasos Perdidos y en el hemiciclo”. La especialista consideró que, con las últimas medidas emitidas por el Gobierno, lo más lógico es la habilitación de los espacios en el Parlamento. “Lo que pasa es que los congresistas en estos dos años se han sentido muy cómodos sin la presencia de los periodistas en estos lugares”, explicó Laynes.

Esta negativa a permitir el ingreso de los hombres y mujeres de prensa se ha visto reflejada por la presidenta del Congreso y voceros de bancada como Waldemar Cerrón, y Jorge Montoya, quienes realizaron declaraciones preocupantes reflejando sus posturas, y tanto Laynes como los otros participantes de la reunión lo notaron así. “Nosotros asumimos que hay un ánimo revanchista porque así lo dijeron. Cada vez que preguntamos los motivos por los que no se permitía el acceso, lo que nos decían es que ‘denigran la imagen del Congreso’”, concluyó.