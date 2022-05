AAR sobre elección de magistrados del TC: “Hay un acuerdo entre derecha e izquierda”

Tal y como lo aseguró la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, este martes 10 de mayo fue un día “crucial” para el Perú, porque se eligieron a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Augusto Álvarez Rodrich precisó que la elección tiene problemas.

La Junta de Portavoces decidió prescindir del debate previo a la votación, por lo que el único que tuvo derecho a la palabra fue el presidente de la comisión de selección, José Balcázar (Perú Libre), quien dio cuenta de cómo se llevo este proceso. Aunque el parlamentario alegó que el trabajo ha sido transparente, AAR recalcó que esto dista de la realidad.

Los candidatos seleccionados fueron Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pachecho Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.

“Es una mala elección”, indicó el periodista, quien insistió en que el proceso de selección no tuvo transparencia y fue realizado al “caballazo”. Asimismo, criticó que Junta de Portavoces haya decidido obviar el debate, sobre todo, para un tema tan importante como la composición del Tribunal Constitucional.

“Ha quedado un Tribunal Constitucional muy conservador. La máxima instancia tiene que tener una representación mayor de la sociedad y no solo mirar hacia un solo lado”, criticó.

El conductor de “Claro y directo” resaltó que “hay un acuerdo entre derecha e izquierda” al interior del Congreso, lo cual podría marcar un nuevo estilo para manejar este poder del Estado en las próximas votaciones.

“Estamos viendo una alianza importante en la línea de nos quedamos todos, a no al adelanto de elecciones. Van a ir manejando en el Congreso la posibilidad de que no se mueva absolutamente nada”, advirtió.

Tras la elección de los nuevos miembros del TC, se dio a conocer que 10 congresistas oficialistas renunciaron a la bancada de Perú Libre. Los parlamentarios que se alejan del partido de Vladimir Cerrón son Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Medina, Segundo Quiroz, Paul Gutiérrez, Edgar Tello, Germán Tacuri, Katy Ugarte y Lucinda Vásquez.

Cerrón Rojas ha decidido minimizar la salida de estos 10 legisladores que dejan a su bancada con 22 votos. “El partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales. No se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por Pedro Castillo, nosotros también. ¡Adelante!”, escribió en Twitter el sentenciado exgobernador de Junín.