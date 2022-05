Karelim López asegura que Pedro Castillo obtuvo título de magíster tras pacto con César Acuña

El presidente Pedro Castillo habría obtenido el título de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV) tras un pacto con César Acuña, actual precandidato al Gobierno Regional de La Libertad y dueño de la mencionada casa de estudios , según una declaración de la empresaria Karelim López dada a la Fiscalía el último 10 de marzo.

En efecto, de acuerdo al reportaje emitido por Panorama, Karelim López, quien acusa una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno, se refirió a la tesis de Pedro Castillo, investigado preliminarmente en el Ministerio Público, junto a su esposa y prima dama, Lilia Paredes, por plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado y la Sunedu.

“(Pedro Castillo) nunca ha asistido a clases, pero le iba a salir el título. Todo eso está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña ”, se lee en la declaración de López difundida por el dominical.

Asimismo, Panorama recordó que Pedro Castillo colocó en su hoja de vida, como candidato presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que sí obtuvo el grado de magíster en psicología educativa .

Por otro lado, Karelim López mencionó ante el Ministerio Público que fue Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, el encargado que habría hecho todos los trámites de la maestría de Pedro Castillo y Lilia Paredes en la UCV .

“ Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa . Y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título”, manifestó Karelim López.

En otro momento, el reportaje recordó que la misma Karelim López dijo, en una entrevista en el estudio de Panorama, que fue testigo presencial de cómo se habría tramitado la tesis de Pedro Castillo. No obstante, no brindó más detalles.

“Yo estuve presente, yo presencié; por eso todo lo que he escuchado y lo he dicho se viene corroborando lo del departamento de Magdalena; hoy en día, hoy, he visto parte, va a ser parte creo de una corroboración también lo de la tesis, también lo dije yo y por qué, ¿no?”, aseveró.