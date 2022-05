Adriana Tudela: No descarto presentar una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo

La congresista Adriana Tudela, de Avanza País, no descartó —en entrevista con Cuarto Poder— presentar una tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Calificó este recurso como la “salida natural y lógica a la crisis” política y gubernamental que atraviesa el país.

“Yo no tendría ningún problema en apoyar ese adelanto de elecciones, si no llegamos a encontrar otra salida como la vacancia. Creo que es la salida lógica, la salida constitucional. Yo no descarto poder presentar una nueva moción (de vacancia presidencial)”, declaró al dominical.

En este sentido, Adriana Tudela reconoció que la oposición en el Parlamento no cuenta con los votos necesarios para sacar adelante una vacancia contra el jefe de Estado, pero expresó su confianza en que el panorama cambie en el futuro. “Si bien no tenemos los votos, no descarto que sea una posibilidad tenerlos el día de mañana”, agregó.

Tudela podría presentar la tercera moción de vacancia presidencial

En diciembre del 2021, la oposición en el Congreso no logró obtener los 52 votos necesarios para admitir a debate la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, presentada en aquella época por Patricia Chirinos de Avanza País.

Meses después, en marzo, la moción presentada por Jorge Montoya, de Renovación Popular, logró ingresar a debate un nuevo recurso para sacar al jefe de Estado, que superó los 52 votos, pero que finalmente no prosperó ante el Pleno y obtuvo un resultado de 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, con lo cual quedó lejos de los 87 votos para remover a Pedro Castillo de su cargo.