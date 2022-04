AAR: “El Gobierno de Castillo está hundiendo al Perú y a la izquierda la está liquidando”

Augusto Álvarez Rodrich se refirió a las lamentables declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, contra el monseñor Pedro Barreto, a quien insolentemente llamó “miserable”.

Como se recuerda, el obispo de Huancayo acudió el pasado 13 de abril a Palacio de Gobierno a solicitud del presidente de la República, Pedro Castillo.

Al término de la reunión, el representante de la Iglesia Católica aseguró que el mandatario estaba dispuesto a dar ”un cambio radical” a su gestión, comenzando por cambiar al gabinete ministerial, liderado por Torres Vásquez.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura... autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona. Él cree que uno es un tonto. Él está a favor de los grupos de poder”, fueron las declaraciones del titular de la PCM.

No obstante, el agravio no solo fue para el cardenal Barreto, sino también para Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, quien asistió a la Casa de Pizarro el pasado 14 de abril para dialogar con Castillo Terrones y buscar una salida a la actual crisis.

“Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del premierato como si nada (...) Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha?”, declaró.

AAR precisó que Aníbal Torres tuvo un amago de rectificación durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros. El presidente de la PCM justificó su insulto al monseñor Barreto afirmando que “es un dicho popular”.

Tras las desafortunadas declaraciones del exministro de Justicia, Pedro Barreto aseguró sentirse muy dolido. En diálogo con Willax TV, el cardenal recalcó que el primer ministro le solicitó apoyo para la mediación en Huancayo. “No, yo tengo fe en Dios, no en Pedro Castillo”, manifestó.

“El Gobierno de Pedro Castillo está hundiendo al Perú y a la izquierda peruana la está liquidando”, sostuvo Rodrich.

AAR cuestionó si el Acuerdo Nacional podrá dar soluciones al caos creado por el Gobierno de Castillo. De acuerdo a su análisis, es poco probable, y agregó que la mejor salida sería convocar a un adelanto de elecciones generales.