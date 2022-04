Fuerza Popular no tentará la alcaldía de Lima, pese a que Keiko anunció a César Combina

A pesar de que César Combina anunció su precandidatura para la alcaldía metropolitana de Lima, el —ahora— fujimorista no figura como tal en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fuerza Popular no presentó una lista; por lo que no tentará el sillón metropolitano en los comicios de octubre próximo.

En tanto, Combina Salvatierra, quien en los sondeos no superaba el 2% de las preferencias, sí figura como candidato a la alcaldía de San Isidro.

César Combina postulará a la alcaldía de San Isidro. Foto: captura

Según Keiko Fujimori, quien mediante un video le dio la bienvenida —por segunda oportunidad— al excongresista, Fuerza Popular desiste de obtener la región metropolitana debido a que “las fuerzas de oposición debemos unirnos para defender nuestras libertades”.

PUEDES VER: Denuncian que César Combina pidió dinero a alcaldes

“Sin mayor condición que preservar nuestra democracia, apoyaremos una candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda”, dijo la lideresa naranja en un tuit.

Precandidatos confirmados para la alcaldía de Lima

El pasado lunes fue el último día para que los partidos políticos inscribieran a sus candidatos para las elecciones internas de cara a los comicios regionales y municipales 2022. De esta manera, se confirmó que 14 precandidatos intentarán ostentar la alcaldía de Lima Metropolitana. Estos son: