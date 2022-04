Bruno Pacheco: “Ahora más que nunca recibo amenazas, han puesto un precio a mi cabeza”

En la clandestinidad y a pocas horas de que se dicte la resolución del Poder Judicial por un pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco adelantó que no se pondría a disposición de las autoridades por el temor a su vida.

“No me voy a acoger a una detención preliminar si es injusto, ¿voy a, justamente, ponerme a derecho exponiendo mi vida? Me han puesto un precio para mi cabeza, no duermo en mi casa. Cualquier loco, por ahí, puede, de repente, arrebatarme hasta la vida”, declaró el último domingo en “Punto final”.

Asimismo, añadió: “Ahora más que nunca (recibo amenazas), han puesto un precio a mi cabeza. No solamente recibo amenazas, también recibo ofertas porque hay personas que se acercan a querer obligarme a hacer declaraciones en relación, a que van a dar relaciones a un grupo determinado en todos los espacios, a que se ha dividido el Gobierno”.

Por otro lado, señaló que “en su momento” revelará a “los grupos de poder” que se están acercando a Palacio de Gobierno. En ese sentido, calificó de “injusta” la investigación de la Fiscalía en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.

“La verdad que lo he tomado de una forma muy injusta y afectada porque, como vemos (la investigación), es un producto de desinformación, de presión mediática que busca la vacancia de la presidencia y no un trabajo real en la investigación”, aseveró.

Al ser consultado por el video donde anuncia su disposición de colaborar con el Ministerio Público, Bruno Pacheco afirmó: “No puedo ser colaborador eficaz porque para ser colaborador eficaz tiene que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción”.

“Yo no lo he hecho, por lo tanto, no puedo ser colaborador eficaz, pero sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad. Y si con la verdad que voy a decir se van a salvar algunos o se van a quedar otros, lamentablemente tendrá que ser así”, expresó.

En otro momento, recalcó que su silencio “ha sido por una estrategia de defensa”, ya que consideró necesario “conocer hasta donde avanzaban las investigaciones”.

“No voy a decir nombres, pero en el momento determinado cuando la Fiscalía me cite y me diga a mí que comente respecto a situaciones lo tendré que comentar y tendré que decir la verdad”, añadió.