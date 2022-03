Pedro Castillo: ¿por qué quieren vacarlo? Motivos que fundamentan la moción de vacancia

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, afrontará este lunes 28 de marzo la segunda moción de vacancia presidencial presentada en su contra desde que asumió el cargo el pasado 28 de julio del 2021. La primera no logró los votos suficientes para ser debatida al no alcanzar el consenso suficiente para llevar al jefe de Estado ante el Pleno. El pasado 14 de marzo, con 76 votos a favor, el Parlamento acordó respaldar esta nueva moción de vacancia y llevar al mandatario a que responda por los principales cuestionamientos que se le hacen. ¿Qué temas serán debatidos?

Según la moción de vacancia presidencial, la necesidad de la salida de Pedro Castillo del cargo está fundamentada en un total de veinte hechos que recogen los principales cuestionamientos y dudas sobre su gestión. El jefe de Estado deberá responder uno a uno a estos señalamientos. Entre los temas que se abordarán, están las presuntas mentiras del jefe de Estado ante la Fiscalía respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata. También deberá aclarar sobre sus declaraciones respecto a una posible salida al mar para Bolivia, los cuestionamientos a nombramientos de ministros cuestionados, el caso de Karelim López y Bruno Pacheco, entre otros.

El presidente Castillo está facultado por la Constitución Política del Perú a acudir solo o en compañía de su abogado ante el pleno del Congreso a responder a la moción de vacancia. Sin embargo, el mismo jefe de Estado confirmó que asistirá personalmente este lunes. Desde Puno, el mandatario adelantó que no mandara a su abogado en su representación con esta frase: “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré”, señaló.

En la voz de los propios impulsores de la moción de vacancia, Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que Castillo no puede continuar en el cargo y advirtió que entre los hechos más graves están las presuntas mentiras por parte del mandatario ante la Fiscalía con respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Puente Tarata; así como sus declaraciones sobre consultar a los peruanos sobre una salida posible salida al mar para Bolivia. Desde Avanza País, José Williams indicó que Pedro Castillo no tiene un verdadero liderazgo. Y desde Fuerza Popular, Hernando Guerra García recalcó los cuestionamientos señalados en la moción de vacancia y manifestó que vacar a Castillo forma parte de un mecanismo contemplado en la Constitución.

20 puntos señalados en la moción de vacancia

1) Pedro Castillo y sus declaraciones contradictorias

2) Ministros cuestionados que designó Pedro Castillo

3) El ‘gabinete en la sombra’ de Pedro Castillo

4) Supuesto encuentro de empresarios con Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo

5) Pedro Castillo y el mar a Bolivia

6) Reuniones de Pedro Castillo en Sarratea

7) Acusaciones de Karelim López contra Pedro Castillo

8) Presuntos sobornos para ascensos policiales

9) Hallazgo de 20.000 dólares en el despacho de Bruno Pacheco

10) Consorcio Tarata III

11) Chofer de Pedro Castillo depositó 20.000 soles a Bruno Pacheco

12) Filtración de las respuestas de la prueba docente 2021

13) Reunión de Pedro Castillo con Karelim López, Hugo Chávez y Samir Abudayeh

14) Dirigentes de Perú Libre habrían pagado 40.000 soles para borrar información

15) Funcionarios de Petroperú denunciaron que Hugo Chávez ordenó eliminar pruebas de licitación a HPO

16) Conversaciones con el ex comandante general del Ejército José Vizcarra

17) Fiesta que organizó Karelim López a hija del presidente

18) Nombramiento de Daniel Salaverry en Perupetro

19) Declaración donde afirma que no estaba preparado para ser presidente

20) Supuesta injerencia de Vladimir Cerrón en nombramiento de ministros.

Montoya presentó ayer una segunda moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Foto: Composición LR

¿Cuándo será la votación de la moción de vacancia?

La presentación del presidente Pedro Castillo ante el Pleno y la posterior votación de la moción de vacancia se realizarán este lunes 28 de marzo, en una jornada que se desarrollará desde las a las 3.00 p. m. Tras escuchar al jefe de Estado, la oposición buscará —a través del diálogo con otras bancadas— obtener los 87 votos necesarios para sacar del cargo al jefe de Estado. De obtenerlos, Castillo Terrones dejaría el cargo y asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte.

¿Cómo va el panorama? De los diez grupos parlamentarios, siete han votado por la admisión a debate de la moción: Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú. Aunque es importante señalar que varias de esas bancadas no votarían a favor de la vacancia, ya que anticiparon que solo apoyarían este recurso para que el presidente acuda ante el Pleno a resolver interrogantes, no para vacarlo.

¿Quién presentó la vacancia presidencial?

La primera y fallida moción de vacancia fue presentada a fines del 2021 por la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País. Esta no logró los consensos necesarios. La iniciativa fue retomada en marzo de este año por el legislador Jorge Montoya de Renovación Popular, quien logró reunir un total de 76 votos para lograr que su moción avanzara más en el Parlamento, aprovechando que durante los primeros meses del 2021 salieron a la luz más cuestionamientos contra el jefe de Estado.