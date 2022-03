Hernán Condori “felicitó” a Alejandro Aguinaga, exministro investigado por esterilizaciones forzadas

Durante su presentación en el pleno del Congreso, donde respondió un pliego interpelatorio, el ministro de Salud, Hernán Condori, se dirigió al exministro de la misma cartera y congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, y lo felicitó por las acciones que tomó cuando le tocó asumir dicho cargo.

Condori Machado brindó palabras a favor del parlamentario, quien es investigado por las esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar cuando formaba parte del gabinete ministerial en el régimen de Alberto Fujimori

“ Permítame señora presidenta (del Congreso), referirme y felicitar al doctor Alejandro Aguinaga, ya que él fue ministro de Salud. Usted, con su equipo, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino , para detección temprana (...) Esto es una de las buenas cosas, entre las muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, dijo el titular del Ministerio de Salud.

Tras lo dicho por el funcionario de Estado, la vocera de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, se manifestó al respecto y también rememoró las pesquisas que se realizan contra el legislador fujimorista y enfatizó que es algo que no se va a olvidar.

“Me llama la atención que el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga, cuando sabemos que está investigado por el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, a mí no me parece dable que en un conjunto de respuestas se pueda felicitar , cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación (civil) hasta el momento”, dijo.

Proceso penal contra Aguinaga

El último enero, el Poder Judicial decidió que el proceso penal contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud: Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y el asesor Ulises Jorge Aguilar tenga un tiempo adicional de 8 meses para investigar si fueron responsables de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos por el caso de las esterilizaciones forzadas.

Los argumentos del juez Littman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, para tomar la decisión se basa en “el importante número de procesados y sujetos pasivos, la cantidad de medios de prueba por actuar o recabar, las gestiones de carácter procesal a tramitar y las pericias a realizarse sobre los 735 sujetos pasivos comprendidos”.