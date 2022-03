Lady Camones sobre Aníbal Torres: “No ayuda en nada al Ejecutivo y menos a lograr consensos”

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, se pronunció sobre las declaraciones que dio el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, brindó un mensaje frente al Parlamento. La legisladora señaló que la actitud del primer ministro fue irresponsable y de confrontación.

A través de sus redes sociales, la congresista de Alianza para el Progreso (APP) aseveró que lo importante es llevar un pronunciamiento que logre acuerdos, por lo que instó al primer ministro a que corrija los errores cometidos.

“ En su estilo, absolutamente irresponsable y confrontador, lo dicho por el premier Aníbal Torres, luego del mensaje, no ayuda en nada al Ejecutivo y menos ayudará a lograr consensos . Las oportunidades se dan corrigiendo errores, señor primer ministro”, escribió Camones en su cuenta de Twitter.

Esto, luego de que el titular del gabinete ministerial reveló que existía la intención de mencionar el adelanto de las elecciones generales en la exposición del último martes en el Parlamento. No obstante, dijo que Castillo Terrones decidió no hacerlo para intentar concertar y corregir la inestabilidad política que se vive en el país.

“ Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso . Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales“, manifestó para la prensa.

Castillo reconoció errores

En la exposición que dio en la víspera el jefe de Estado, reconoció los errores y desaciertos que ha cometido durante sus siete meses de gestión, por lo que aseguró que hará correcciones al respecto.

