Revelan chats de WhatsApp de Luciana León que prueban favores y presiones a exfuncionarios

Reveladores mensajes vía WhatsApp de la excongresista Luciana León demostrarían las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra para acusarla ante el Congreso de la República por los delitos de organización criminal y peculado doloso. Esto, luego de reabrir otra investigación contra León, del 2015, por presentar desbalance patrimonial en su cuenta de ahorros.

En efecto, un reportaje, emitido por Punto Final este domingo, difundió algunas conversaciones que Luciana León mantuvo con su esposo Augusto Narvarte en setiembre del 2017. En los mensajes se lee cómo León Romero solicita una cuenta con el fin de que le depositen 5.000 dólares.

Dichos chats, además, revelarían los favores y presiones que ejerció la exparlamentaria del APRA contra exfuncionarios para favorecer contratos con autoridades del municipio de La Victoria involucradas en la organización criminal Los Intocables Ediles.

“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde, en su cara le dijiste que sí salían. ¡Que 55 lo manejabas! (…) Por favor, puedes hacer algo. Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia, Parece que los de abajo mandan y no el ministro. Me hacen eso y los boto”, se lee en uno de los textos enviados por León al exministro de Economía Alfredo Thorne.

Seguidamente, se difundió otros mensajes de Betsy Matos, exasesora de Luciana León, quien increpó a Thorne por burlarse de ella. “Primero, me reuní contigo, comentaste que podía ser con excedente de ministerios; sin embargo, este funcionario come ca**. Mira lo que firma. Entonces, que no me pasee y sincérate pues. Deja de mecerme”, expresó.

En otro chat, Luciana León y Augusto Narvarte señalaron que el depósito de 5.000 dólares —pedido anteriormente— ya se hizo. “Betsy me cuenta: ya depositaron en la cuenta de la chaparra”, escribió la excongresista. Ante ello, su cónyuge respondió: “Le digo ¿5 chapitas? Borra, bebé”.