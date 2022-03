Operador de contratos con chinos fue Zamir Villaverde

La constructora Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) fue inscrita por los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, en 2019, cuando el primero contaba con 25 años y el segundo, 33 años. La empresa no había contratado con el Estado, pero su suerte cambió con el Gobierno de Pedro Castillo.

En consorcio con China Civil Engineering Construction (CCECC), una de las más poderosas del régimen comunista chino y con presencia en diferentes partes del mundo, el 8 de noviembre del 2021, sin contar con ninguna experiencia, ganó su primer contrato con Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por 65,7 millones de soles. El 19 de octubre, consiguió otro con la misma entidad por 105,9 millones. El 8 de noviembre, uno más por 116,5 millones, y al día siguiente, 9 de noviembre, también con Provías, un cuarto contrato por 125,4 millones. En total, en un lapso de 4 meses, la empresa de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe acumuló 413,7 millones de soles en contratos.

Según la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo, estos 4 contratos son parte de un total de 7 que acordó el empresario y amigo del presidente Pedro Castillo Zamir Villaverde García con un grupo de empresarios chinos, representantes de la mencionada CCECC y de China Railway Tunnel Group (CRTG), que recibió dos contratos de Provías Nacional por 390,8 millones de soles.

Conforme a la lista de 7 contratos que ganaron las empresas chinas por la presunta intermediación de Zamir Villaverde, y la aprobación del mandatario Castillo, suman 804,5 millones de soles.

La lobista López relató a la Fiscalía que Villaverde, con autorización del presidente Castillo, coordinaba con el ministro de Transportes, Juan Silva -bajo cuya jurisdicción se encuentra Provías Nacional-, las adjudicaciones digitadas en beneficio de las constructoras chinas CCECC y CRTG.

Son parte de la trama, “el ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, y también con la participación en esta mafia de Zamir Villaverde García, quien es el cajero”, dijo Karelim López, según la transcripción que difundió el programa ‘Panorama’.

La lobista mencionó que eran parte de la conspiración para otorgar los contratos a las constructoras chinas 5 congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Doroteo.

Karelim López señaló que cuando su amigo, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, cayó en desgracia y tuvo que renunciar, él la convocó para tramar una venganza porque Palacio de Gobierno lo había “abandonado”. Pacheco le pidió que buscara información sobre los contratos con los chinos y sus socios de INIP.

Según López, Pacheco le dijo: “Saca información de Alexander Aguilar Quispe. Hay que estar preparados, porque no me voy a perjudicar solo. Si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad”.

Pacheco sabía de lo que hablaba, porque es amigo de Zamir Villaverde, e incluso trabajó para su empresa de seguridad Vigarza. Estaba al tanto de los contratos con los chinos. Y, efectivamente, Karelim López consiguió la lista de 7 adjudicaciones. Pero como luego Pacheco arregló su situación con Palacio de Gobierno, le dijo a López que se deshiciera de los papeles. Pero ella se los guardó y los entregó a la Fiscalía.

El dueño de INIP, Roberto Aguilar Quispe, apareció ayer en algunos medios para desmentir la versión de Karelim López. Sin embargo, fue insatisfactoria su explicación sobre la reunión que el 13 de enero de este año sostuvo su hermano Alexander Aguilar Quispe con el representante de CCECC, Li Qingyong, y el congresista Raúl Doroteo. Roberto Aguilar Quispe manifestó que su hermano Alexander no es parte de su empresa INIP. Entonces, ¿qué hacía en compañía de su socio Li Qingyong, con quien ganó 4 contratos de Provías Nacional?

Alexander Aguilar Quispe fue precisamente mencionado por Karelim López como la persona que estaba detrás de los contratos de la china CCECC con la peruana INIP, coordinados por Zamir Villaverde, amigo del presidente Castillo. Pero el empresario ha declarado a los medios: “Esos hechos que la señora refiere sobre mi persona son falsos”. ❖

“Sí, me reuní con Li Qingyong”

El congresista acciopopulista Raúl Doroteo negó haber tenido relación con los contratos de Provías Nacional con dos empresas chinas, como señaló Karelim López.

Sin embargo, aceptó haber tenido una reunión con el empresario chino Li Qingyong y su socio peruano Alexander Aguilar Quispe, cuyos consorcios ganaron 4 contratos de Provías Nacional.

“Fue mi correligionario Orlando Moreno River quien vino a mi despacho acompañado de un ciudadano chino (Li Qingyong) y otra persona llamada Alexander Aguilar. Me los presentó como sus amigos y que estaban interesados en invertir en el Perú. Pero nunca hablamos de obras o contrataciones con el Estado. No sabía que el ciudadano chino era proveedor del Estado”, explicó.