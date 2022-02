Alcarraz firmó moción de censura contra Silva: “Un ministro tan cuestionado no puede seguir”

La congresista de Somos Perú, Kira Alcarraz, anunció que firmó la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La iniciativa fue promovida por Fuerza Popular y respaldada de forma multipartidaria. La legisladora considera que un ministro de Estado tan cuestionado “no puede seguir”.

“Mi persona lo ha firmado ya porque no podemos permitir que un ministro tan cuestionado esté en un cargo tan importante . (…) Cómo es posible que en un ministerio tan importante se haya formado prácticamente una agencia de empleos”, declaró a Exitosa.

En este sentido, Alcarraz consideró que Aníbal Torres debería realizar algunos cambios en su gabinete: “Sí, definitivamente (el gabinete Torres necesita algunos cambios). Yo no digo que todos los ministros, lo que se le pidió al presidente es que ponga personas idóneas, personas que no tuviese congestionamientos tan graves o involucrados en casos de corrupción, no sabemos por qué el presidente escoge a este tipo de personas. Nosotros lo que hacemos es cuestionar”, agregó.

Censura a Juan Silva empieza a encontrar consensos

El último miércoles 23, congresistas de diversas bancadas presentaron ante el Parlamento la moción de censura promovida, por Fuerza Popular, contra el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas. Esto, luego de haber llegado a las 33 firmas requeridas, según lo establecido en el Reglamento del Parlamento.

Luego de encontrar los primeros consensos, dicho documento ya se encuentra en Mesa de Partes del Palacio Legislativo por lo cual solo se espera la fecha para el debate en el Pleno y la citación a Juan Silva para que pueda brindar sus descargos.