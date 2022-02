Arequipa: exgobernadora Yamila Osorio defiende a alcaldesa de Ocoña tras incidente con Alva

La exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, mostró su solidaridad con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, quien el último lunes 7 de febrero fue confrontada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Como se recuerda, la autoridad local reclamó un proyecto de ley que supuestamente anulaba los recursos a los municipios en ejecución de proyectos.

Al respecto, Osorio se pronunció en su cuenta de Twitter y manifestó que la autoridad local no merecía ese tipo de reproche . Asimismo, aseguró que los reclamos de la alcaldesa de Ocoña son fundados.

“Estoy segura que sus reclamos son fundados y su compromiso con su pueblo la llevó a transmitir la indignación que siente ante las constantes trabas de los poderes del Estado. No merecía tal reproche”, expresó en sus redes sociales.

Yamilia Osorio resaltó que Marilú Gonzales es una buena alcaldesa y que también fue dirigente agraria de Ocoña.

Incidente

Durante la tarde del lunes 7 de febrero, en una reunión con autoridades urbanas dentro del Congreso de la República, la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilú Gonzales, estaba exponiendo un reclamo mostrando su indignación y le estaba echando la culpa a la congresista fujimorista Patricia Juárez.

De pronto, fue interrumpida repentinamente por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, quien aseguró lo siguiente: “Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes. Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”. Y añadió: “Con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Ustedes están totalmente desinformados”.