Karelim López presentó pruebas falsas para no acudir a la Comisión de Fiscalización

La empresaria y lobista investigada Karelim López debía acudir el 12 de enero a la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar su relación con el presidente Pedro Castillo y las acusaciones de haberse beneficiado con millonarios contratos. Pero no asistió, pues un día antes había presentado un par de pruebas que señalaban que había dado positivo por COVID-19, las cuales, según revela Cuarto poder, fueron falsificadas.

El dominical relata que, el 11 de enero, López y su defensa presentaron un test molecular positivo que había sido realizado en el laboratorio Xecuenxia, ubicado en el distrito de Magdalena. Pero resulta que la empresaria había suplantado al verdadero dueño de la prueba.

“Categóricamente podemos afirmar que esta señora, Karelim López Arredondo, nunca se ha tomado una prueba, no ha ingresado su muestra a nuestro laboratorio”, declaró Abel Camargo, gerente de dicho laboratorio, en diálogo con el programa. “No reconocemos que (el documento) lo hemos emitido en nuestro laboratorio”, agregó.

Lo que había ocurrido es que en el supuesto positivo de López se habían adulterado cuatro datos: la fecha de toma de la prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de impresión del documento y el nombre.

Cada prueba genera un código de orden y en el original sale el nombre del joven Renzo Barrueta Meza, y no de López. “Sí, tiene el mismo número de orden, pero vamos a ver los datos, al parecer no son los mismos: aquí (en el original) sale mi nombre y aquí (en el falsificado) sale Karelim Lisbeth López Arredondo. No tengo idea de quién es”, dice Barrueto.

Otra prueba falsa

López Arredondo también envió al Congreso una prueba antigénica del Policlínico Luz de la Salud, ubicado en Los Olivos. No obstante, la patóloga Lady Hernández asevera que no validó dicho test, en donde aparece su firma. “Yo no reconozco ninguna firma, ni sello de este documento, que yo haya aceptado hacer una prueba a la señora Karelim López”, manifestó.

Esta prueba de coronavirus de López se hizo en su casa, pero la doctora Hernández señala que ella se encarga de validar las pruebas que se hacen de forma presencial en el policlínico, con su puño y letra. “En este caso en ningún momento se me ha avisado o me han comunicado que vamos a desarrollar pruebas covid a domicilio” , precisó. Asimismo, el director de Luz de la Salud, Kevin Rojas, aseguró que este test no fue gestionado por ellos.

Lo que había sucedido es que el enfermero Cristhian Vila Salcedo, quien es contratado esporádicamente por el mencionado policlínico, había hecho la prueba. Pero había realizado el test sin haber sido contratado por el referido establecimiento de salud para dicha tarea. Pese a ello, mediante WhatsApp había enviado a Luz de la Salud el DNI de la empresaria con el siguiente mensaje: “Antígeno positivo, xfa”.

El asunto es que Vila Salcedo nunca mandó el documento que acreditaba el positivo de Karelim López. El enfermero no quiso explicar por qué no remitió el resultado. El policlínico asegura que genero el documento porque básicamente confiaron en la información de Vila.

Cuarto poder añade que, el 12 de enero, el mismo día que López tenía que ir al Congreso, el Instituto Nacional de Salud le entregó a la lobista investigada el resultado de una prueba molecular tomada el 8 de enero, cuyo resultado era negativo. Ni Karelim López ni su defensa quisieron dar sus descargos.

Actualmente, ella está con ocho meses de impedimento de salida del país, por el presunto favorecimiento en la adjudicación de 280.000 barriles de biodiésel B100 en el caso Petroperú.