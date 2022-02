Ministro Chávarry se defendió de acusaciones de abuso de poder y corrupción

El ministro Alfonso Chávarry, quién fue coronel (r) de la Policía Nacional del Perú (PNP), se defendió luego de los cuestionamientos a nombramiento como titular de Interior, ya que el contaría con una supuesta sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública.

“Si estuviera manchado o tuviera antecedentes, no me hubiese presentado a este puesto. He venido trabajando en Sucamec y en otras entidades y en mi hoja (de vida) no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, me están haciendo daño en ese aspecto. Yo tengo más de 30 felicitaciones en la PNP durante la época en la que he estado en actividad”, enfatizo.

Asimismo, destacó su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y la delincuencia. De la misma forma, sentenció que se mencione que ha sido investigado en el Ministerio Público por alguno de estos delitos, puesto que lo considera una acusación “delicada” sobre su imagen personal.

“ En el caso de abuso de autoridad ahí sí (tiene proceso) porque el policía que trabaja en la calle está sujeto a denuncias, a críticas y a varias cosas. Yo he tenido varias quejas, no juicios, y en ningún momento me han sentenciado, en todas he sido absuelto. No estoy manchado, no tengo sanciones de rigor”, explicó en declaraciones a la prensa.

Luego de una reunión con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, Chávarry pidió que se presenten “pruebas” sobre una supuesta denuncia en su contra por presunto tráfico ilícito de drogas.

Por otro lado, señaló que recién evaluará el caso de los ascensos en la Policía, aunque garantizó el respaldo a su personal, principalmente a los subalternos. “Con respecto a la inseguridad, yo me comprometo con el pueblo a trabajar con mi policía para bajar el alto índice de inseguridad. Vamos a trabajar mañana, tarde y noche. Tengo muy buenos policías, y a esos policías los voy a apoyar desde el sector”, agregó.