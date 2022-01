Pedro Castillo: 63% de peruanos no le creen al presidente

La reciente encuesta de Ipsos, realizada del 22 al 24 de enero, ha demostrado que el presidente Pedro Castillo ha perdido credibilidad ante el pueblo peruano. Con un muestreo que abarcó 24 departamentos, más la Provincia Constitucional del Callao, 53 provincias, 63 localidades y 104 distritos, se analizó a una población de 1.213 personas.

En primera instancia, un 63% de peruanos indicó que no creen en las declaraciones del presidente Castillo Terrones; no obstante, un 26% señaló que sí considera que el mandatario dice la verdad y un 11% no precisó su opinión.

Por otro lado, la encuesta también consultó a las personas si consideran que el jefe de Estado está involucrado en casos de corrupción, por lo que un 50% afirmó este hecho y un 41% rechazó que Castillo sea corrupto. Asimismo, el 9% restante no precisó.

Finalmente, la encuesta preguntó a los participantes sobre los nombramientos de funcionarios del Gobierno emitidos en los últimos meses, a lo que un 72% del público consideró que han sido designaciones erróneas, un 19% cree que los nombramientos son acertados y un 9% no precisó.

Se debilita la imagen de Pedro Castillo tras entrevistas, según expertos

Tres entrevistas han bastado para que la imagen de Pedro Castillo cambie frente a la ciudadanía. Aunque para algunos haya demostrado la sencillez de un hombre de campo, para otros también ha revelado su falta de preparación ante el cargo que ocupa. El presidente de la República ha puesto un debate sobre la mesa debido a las polémicas respuestas que brindó durante la última semana a medios nacionales e internacionales, según coincidieron expertos.