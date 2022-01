Pedro Castillo: “Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se mostró confiado de culminar su mandato, a pesar de que, en menos de seis meses de inicio de Gobierno, un “sector del Congreso” buscó su vacancia. El jefe de Estado aseguró que el grupo de legisladores que apostaron por su destitución “tienen su propia agenda”.

“Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá. No para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, dijo Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en Español.

El mandatario Castillo Terrones precisó que, en aquella oportunidad, los grupos parlamentarios de “izquierda, del centro y los congresistas que aman al país no se prestaron a ese juego”, en referencia a la no admisión de la moción de vacancia que presentó Patricia Chirinos con el respaldo de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.

“El Congreso tiene toda una agenda. Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso, de una parte. Pero creo que las bancadas responsables de izquierda, del centro y los congresistas que aman al país no se prestaron a ese juego. Ellos (la oposición) tienen su propia agenda”, agregó.

Pedro Castillo sobre bancada de Perú Libre: “Pueden discrepar, y que bien que discrepen”

Pedro Castillo también evitó pronunciarse sobre la facción cerronista y el ala magisterial de la bancada de Perú Libre; sin embargo, aseveró que es saludable discrepar.

“No me voy a entrometer en cosas de la bancada. (...) Una cosa es la vida partidaria y otra cosa es mi trabajo como presidente. Ellos pueden discrepar, y que bien que discrepen. Eso es importante porque para el bien del país no se tiene que tomar de un solo ángulo. Tiene que pasar por una controversia, de un análisis distinto. Eso es muy bueno. Al final salen fortalecidos”, apuntó.