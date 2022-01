De Soto sobre derrame de petróleo: Exigimos solución inmediata a daño ecológico

El excandidato presidencial por Avanza País, Hernando De Soto, se pronunció sobre el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla y exhortó a la empresa responsable que busque soluciones inmediatas para el gran desastre ecológico ocurrido el pasado 15 de enero.

Por medio de sus redes sociales, De Soto señaló que es tarea del Gobierno exigir a Repsol que ponga en marcha un plan para rescatar el ecosistema y reparar el daño económico.

“Como todos los peruanos seguimos con estupor la #emergenciaambiental . Gobierno debe exigir a @repsol que repare de inmediato daño ecológico y económico causado en nuestras costas que mata la fauna marina y la economía de miles de pescadores artesanales” , compartió en su cuenta de Twitter.

El economista recalcó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental debería garantizar la indemnización a las personas afectadas por el accidente ambiental.

“Emplazamos también a la @oefa a sancionar drásticamente a @repsol y garantice reparación a los miles de pescadores artesanales afectados. Exigimos solución inmediata a ambos desastres y un compromiso para evitar que el Perú se vuelva a teñir de negro”, señaló.

Silencio

Hernando De Soto mantuvo una postura silenciosa durante nueve días desde que se conoció que 6.000 barriles de petróleo se derramaron en la costa peruana.

El excandidato presidencial no fue el único político que prefirió no opinar al respecto oportunamente. Otras figuras de la política peruana que no se pronunciaron son Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular; Francisco Sagasti, expresidente de la República; César Acuña, líder de Alianza para el Progreso; y Guillermo Bermejo, congresista de la nueva bancada Perú Democrático.