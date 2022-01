Bermejo sobre derrame de petróleo en Ventanilla: “Tragedia con nombre y apellido llamada Repsol”

El parlamentario Guillermo Bermejo condenó el derrame de cerca de 6.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla de Repsol en las costas de Ventanilla. El ex legislador de Perú Libre, elegido por el distrito electoral de Lima, visitó dicha zona en el marco de la semana de representación.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Bermejo Rojas precisó que el respaldo a los perjudicados por la presencia del crudo en el litoral peruano también contempla “apoyo legal”.

“Hoy estuvimos en la zona del desastre ecológico de Ventanilla con nuestros hermanos pescadores. El crimen ambiental es también una tragedia laboral para muchos trabajadores informales que se ganan la vida en el verano. Se convierte en una traba enorme para los planes de desalinización del agua para las zonas aledañas. Nuestro compromiso también incluye el apoyo legal para todas las víctimas de esta tragedia con nombre y apellido llamada Repsol”, expresó.

Guillermo Bermejo visitó zona del derrame de petróleo. Foto: captura de Facebook

Gobierno evalúa cancelar licencia a Repsol tras derrame de petróleo

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó este lunes que el Gobierno de Pedro Castillo está evaluando “los aspectos legales” para una eventual suspensión de la licencia de Repsol, a raíz de la respuesta al derrame de petróleo en la costa peruana.

“Nosotros estamos evaluando los aspectos legales. Todavía no se puede decir que se va a suspender la licencia, ya que eso va a depender mucho de la evaluación que hagamos sobre los términos bajo los que está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones se están cometiendo. Eso determinará cuáles son los mecanismos que vamos utilizar, pero en efecto estamos revisando toda esa parte”, dijo Vásquez Chuquilín en diálogo con RPP

En esa misma línea, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, adelantó que el Ejecutivo remitirá una serie de proyectos de ley para que las compañías no puedan evadir responsabilidades en caso de que hayan contaminado el medio ambiente.