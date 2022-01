Congresista Elizabeth Medina anunció que se vacunará contra la COVID-19

La congresista Elizabeth Medina, de Perú Libre, señaló que se vacunará contra la COVID-19. Este anuncio llega luego de que la parlamentaria protagonizara el último miércoles 12 de enero un incidente con el personal de seguridad del Gobierno Regional de Huánuco al intentar ingresar al local sin mostrar su carné de inmunización.

“Es por ello y por la necesidad de seguir defendiendo a los ciudadanos de a pie. He decidido vacunarme, para seguir mi lucha desde adentro del Congreso y no me intenten callar la boca, porque esta medida es muy injusta”, expresó la parlamentaria.

Sin embargo, antes de anunciar su decisión, Medina emitió mensajes antivacunas y cuestionó la decisión del Gobierno de pedir el carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados, medida que también incluye al Congreso de la República.

Este miércoles, la representante del Legislativo argumentó que no se le podía impedir su ingreso al local del GORE Huánuco porque se estaba infringiendo sus derechos. En lugar de facilitar su carnet de vacunación, el cual no tiene, mostró al personal del Gobierno regional una prueba molecular de descarte de la COVID-19, en la que se evidenciaba que no estaba contagiada.

Finalmente, la parlamentaria logró ingresar al local en compañía de un grupo de pobladores del distrito de Honoria, quienes tenían una cita programada con el gobernador Juan Alvarado, en la que participaría la oficialista.

Al respecto, la bancada de Perú Libre señaló que sus integrantes “han sido atacados mediáticamente” desde la campaña electoral, incluidos el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien tiene una sentencia del Poder Judicial por negociación incompatible y es investigado en la Fiscalía por el caso Los Dinámicos del Centro.