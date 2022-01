Ministra Durand saluda aprobación de la Ley de Orfandad: “Es en beneficio a 90.000 menores”

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Anahí Durand, saludó que el Congreso de la República aprobara por unanimidad la Ley de Orfandad, la cual promueve la ampliación de la pensión de orfandad para menores que perdieron a sus padres durante la pandemia por COVID-19. Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo en noviembre, fue respaldada con 115 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.

“Saludamos la aprobación en el Pleno del Congreso de la Ley de Orfandad en beneficio de más de 90 mil menores en situación de orfandad. Nuestro reconocimiento a Elizabeth Medina y a Flor Pablo Medina por su compromiso con el PL. Nuestros niños y niñas primero”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

La pensión de orfandad consiste en la entrega de 200 soles mensuales, además de acompañamiento psicológico y educativo. Actualmente, el Gobierno beneficia a 17.000 familias de estos niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema monetaria.

Ministra Durand saluda aprobación de la Ley de Orfandad. Foto: Captura de Twitter.

Gobierno propone ampliar causales de orfandad

El proyecto del Ejecutivo propone incrementar las causales que permitan el apoyo económico. Es decir, considerar otros motivos de muerte de los padres, como el cáncer, accidentes de tránsito, etc. “Actualmente, solo otorgamos la pensión para los hijos de aquellos que perdieron la vida por la COVID-19. No hay apoyo, solo seguimiento para verificar si los beneficiarios reciben o no los S/ 200″, precisó a La República Sergio Tejada, director del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

La ministra Durand recordó que en el Perú unos 98.000 niños perdieron a su padre o su madre durante la pandemia. Por ello, el objetivo del Ejecutivo es llegar a 80.000 familias con el bono de orfandad, dijo a la agencia Andina. La funcionaria agregó que esta iniciativa tiene opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y que su implementación “no le va a costar al Estado una cifra extraordinaria”.