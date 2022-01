AAR sobre Perupetro: “Salaverry no cumple con los requisitos para ejercer el cargo”

¿Qué está pasando en Petroperú?, cuestionó Augusto Álvarez Rodrich tras publicarse una nota en el portal periodístico Epicentro, donde se da cuenta de las irregularidades en la empresa petrolera como la destitución de la gerente corporativa de Cumplimiento de la empresa estatal, Zenaida Calderón Anticona, luego de emitir un informe en el que reportó irregularidades cometidas durante el proceso de adquisición de 280.000 barriles de biodiésel B100.

Aunque el conductor de Claro y directo ha recibido una carta de Petroperú negando cualquier tipo de anomalías, AAR se ratificó en sus sospechas. Argumentó que tras la conformación del nuevo directorio y la toma de mando de Pedro Castillo se han suscitado una serie de irregularidades.

Por ejemplo, el pasado 18 de octubre el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió en Palacio de Gobierno Samir Abudayeh, dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), quien luego de su visita ganó una licitación por 70.000 barriles de biodiésel B100. El proceso fue anulado.

PUEDES VER: Petroperú despidió a auditora después que cuestionara millonario contrato

El periodista resaltó que, en ese contexto, se ha dado el nombramiento de Daniel Salaverry como el nuevo presidente del directorio de Perupetro, empresa que administra y negocia los contratos con diversos operadores, incluyendo a Petroperú.

Ante los cuestionamientos, el congresista del Partido Morado Edward Málaga-Trillo ha presentado una moción para invitar al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por designación del excandidato presidencial por Somos Perú.

“Esto apesta, aquí hay un problema. Como se los expliqué ayer en el programa, el señor Salaverry no cumple con los requisitos para poder ejercer el cargo de presidente del directorio de Perupetro porque no conoce del tema del petróleo. Claro, en broma, el presidente Castillo puede pensar: ‘Si yo no tengo la más mínima capacidad para ejercer el cargo de presidente, por qué Daniel Salaverry no puede ejercer como presidente de Perupetro aunque no sepa nada de nada’”, precisó.

PUEDES VER: Samir Abudayeh se reunió con expresidente y exgerente de Petroperú

Para Rodrich, es justo que se dé marcha atrás con el nombramiento de Salaverry Villa y realizar un reajuste en el directorio de la empresa petrolera. La tarea, según el conductor de LR+, quedaría en manos del Congreso de la República, ya que Castillo Terrones no tendría motivos para hacerlo.

En este sentido, la titular de la mesa directiva del Legislativo, María del Carmen Alva, lamentó la designación de Daniel Salaverry. “Estamos cansados de funcionarios sin perfil”, declaró.