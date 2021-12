Bancada de Juntos por el Perú rechaza aprobación de contrarreformas universitarias

La bancada de Juntos por el Perú expresó su rechazo a los dos dictámenes “que significan un retroceso en la reforma universitaria” y que aprobó la Comisión de Educación del Congreso de la República el último viernes 10 de diciembre. Dicho grupo de trabajo es presidido por el congresista de Renovación Popular Esdras Medina.

“El primer dictamen otorga un plazo adicional de dos años a las universidades con licencia denegada. El segundo recompone el actual consejo directivo de la Sunedu con el objetivo de incluir a cuatro miembros de las universidades, lo cual significa un retorno a la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ARN)”, se lee en el comunicado de Juntos por el Perú difundido en sus redes sociales.

En esa misma línea, el grupo parlamentario manifestó su compromiso con la reforma universitaria: “Nuestros jóvenes merecen una educación de calidad y el país necesita mejores universidades. La educación no es un negocio”.

Dichos dictámenes pasarán al pleno del Congreso, espacio en el que será objeto de debate. Para su aprobación se requiere de la mayoría simple de congresistas, es decir, 66 votos.

Piden reconsiderar votación de dictamen que beneficia a universidades no licenciadas

A través de un tuit, la parlamentaria no agrupada Flor Pablo informó que presentó formalmente un pedido de reconsideración ante la Comisión de Educación a fin de que se vuelva a votar el dictamen que otorga una segunda oportunidad a las universidades que no fueron licenciadas por la Sunedu por no cumplir los estándares establecidos.