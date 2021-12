Montoya sobre reuniones de líderes políticos con Castillo: “Han ido a negociar políticamente”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, cuestionó a los congresistas y líderes políticos de los partidos con representación parlamentaria que acudieron a reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo. Su bancada no aceptó conversar con el jefe de Estado, al considerar que ya tenían una postura a favor de la admisión de la moción de vacancia presidencial. Cuestiona que quienes sí acudieron a la cita hayan podido “negociar políticamente” su voto.

“Con relación a si ha habido una negociación, qué han ido a Palacio, ¿a contar un chiste? No, han ido a negociar políticamente no sé qué cosas. Sabe Dios qué en esa reunión en la que no estuvimos nosotros” , declaró en los exteriores del Congreso.

Previo a lo que será la votación de la admisión de la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo realizó – durante los últimos días – una ronda de reuniones con los diferentes líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Con la finalidad de generar consensos en torno a la gobernabilidad previo a lo que será la votación a la admisión de vacancia presidencial.

La votación de la admisión de la moción de vacancia presidencial se realizará este martes 7 de diciembre. El pasado 25 de noviembre la iniciativa de Patricia Chirinos pudo ser elevada a la Mesa Directiva con el apoyo de 28 firmas. Para esta nueva fase, la oposición necesita de 52 votos. Las tres bancadas de oposición conformadas por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País reúnen un total de 43 votos, nueve menos de los que se necesitan. Para alcanzar la destitución del jefe de Estado se requieren 87 votos.

Rafael López Aliaga evitaron dialogar con Pedro Castillo

A pesar de que el presidente Pedro Castillo sostuvo ayer una segunda ronda de reuniones con líderes de partidos políticos en Palacio de Gobierno, en medio de la crisis generada por la primera moción de vacancia tramitada en su contra, los excandidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) rechazaron la invitación para reunirse con el jefe de Estado.

Este rechazo al diálogo no pasó desapercibido, por su parte, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, hizo un llamado a que tanto Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga acudan en su calidad de líderes políticos a Palacio de Gobierno a reunirse con el presidente, previo a lo que será hoy martes la votación para la admisión de la moción de vacancia presidencial en el Congreso.

PUEDES VER: Blindan a fujimorista Luis Cordero por caso de agresión a expareja