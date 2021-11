Francke: “Como funcionario público no beneficio en ningún caso a ningún familiar”

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, rechazó tener alguna vinculación con las contrataciones de sus familiares con el Estado, y aseguró que no se ha aprovechado de su cargo en el Ejecutivo para favorecerlos.

“ Yo como funcionario público no beneficio en absoluto en ningún caso, no lo he hecho ni lo haré para ningún familiar , ni para nadie más. La ley tiene que aplicarse, las instituciones tienen que respetarse pase lo que pase”, manifestó a Exitosa.

Así, hizo un llamado a las autoridades competentes a que investiguen lo ocurrido incluido a él, para transparentar lo dicho y corroborar su versión, pues reiteró que “no ha movido un dedo” para que se ejecuten los acuerdos entre sus parientes y el Gobierno.

“Yo no tengo ninguna relación, ninguna injerencia, no he hecho absolutamente nada al respecto. Que fiscalicen, que investiguen, que me pregunten todo lo que quieran, yo no he hecho una llamada, ni he mandado una carta, ni he movido un dedo en ninguno de esos casos”, añadió el ministro de Economía.

Francke explicó que se cometió una falta al no saber cuáles era las condiciones y los permisos para contratar con el Estado estando él como ministro, pero eso ya se ha corregido y el dinero ha sido devuelto .

“Ha habido una falta porque no sabían correctamente las condiciones, han pedido la nulidad de los contratos, han devuelto el dinero y ya está. Y los procedimientos de fiscalización que corresponden y de sanción si corresponden, yo no voy a tener absolutamente ninguna injerencia en el tema, que es lo que corresponde”, refirió.

Pedro Francke afirma que asistirá al Congreso si lo citan para aclarar el tema

En otro momento, Francke manifestó que de ser citado en el Congreso para que informe acerca de las contrataciones de su hija con el Estado, él asistirá “sin ningún problema”.