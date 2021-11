Carlos Gallardo niega ser parte de organizaciones subversivas: “Yo no pertenezco a Patria Roja”

El titular del Ministerio de Educación, Carlos Gallardo, negó pertenecer a alguna organización subversiva luego de que los congresistas que buscan interpelarlo consideraran cuestionarlo por su presunta cercanía con Patria Roja, el grupo terrorista Sendero Luminoso y su brazo político, Movadef. Del mismo modo, recalcó que tampoco era dirigente del Federación Nacional de Trabajadores en la educación del Perú (Fenatep) pues no cumple los requisitos para el cargo.

“ Yo no pertenezco a patria roja. Dicen que soy dirigente de la Fenatep, pero yo soy un profesor cesante que está fuera de las aulas . El Ministerio de Trabajo para acreditar, para autorizar la legitimidad de un sindicato, tiene que tener a personas que están en las aulas. Yo he estado en las aulas anteriormente pero no estoy ahora. Yo no tengo vínculo laboral”, manifestó a la prensa.

Como se informó, el último 18 de noviembre, los congresistas de Renovación Popular presentaron una moción para interpelar al ministro de Educación, pues lo acusaron de tener vinculaciones con grupos radicales.

“Como ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, ha refrendado el nombramiento de Roy Carlos Palacios Ávalos, un integrante de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú , como viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación”, señala el documento que lleva la firma de los legisladores de la bancada liderada por Jorge Montoya.

Gallardo tiene dos mociones de interpelación pendientes

Previo a esto, el 16 de noviembre, ya habían presentado otra moción de interpelación por el escándalo de la filtración de las respuestas del concurso nacional para el nombramiento docente, ya que lo sindican como responsable del hecho.

“Seguramente me harán llegar el cuestionario respectivo y no tendré inconveniente en asistir al Congreso para darle las respuestas que considere más conveniente , más correctas”, sostuvo Gallardo al respecto.

A su vez el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ha solicitado la salida del ministro de Educación por el mismo tema, a lo que él respondió: “Tienen todo el derecho como gremio, como sindicato, como organización hacer las solicitudes que consideren conveniente, si piden mi renuncia”.