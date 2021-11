Walter Ayala habría presentado su carta de renuncia al cargo de ministro de Defensa

El titular de la cartera de Defensa, Walter Ayala, habría presentado esta tarde su carta de renuncia al cargo en el que ha venido desempeñándose desde el pasado 29 de julio, según fuentes del Mindef a las que tuvo acceso La República. Ayala es cuestionado por presuntamente haber presionado al ex comandante general del Ejército José Vizcarra para favorecer con un ascenso irregular a dos integrantes del Ejército afines al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Esta misma tarde, Ayala había declarado a la prensa que estaba evaluando su renuncia, ya que se consideraba responsable de lo que sucedía en su sector.

“El presidente me ha dado su respaldo, pero yo soy responsable de mi sector. Yo de verdad siento de que yo soy responsable del Ministerio de Defensa. Yo estoy evaluando mi renuncia ”, dijo el titular de la cartera de Defensa.

José Cueto: Ministro Ayala tiene responsabilidad en ascensos irregulares en el Ejército

En congresista de Renovación Popular y miembro de la Comisión de Defensa, José Cueto, señaló que el ministro de Defensa, Walter Ayala, no puede desligarse de su responsabilidad en el caso de presuntos ascensos irregulares dentro del Ejército, a través de presiones hacia el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra. Recordó que los más altos cargos de las Fuerzas Armadas no son puestos de confianza y no pueden ser “manoseados” por el jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Simplemente no sabe dónde está parado ni sabe el rol que tenía como ministro de Defensa. Él no está ahí para decir ‘sí, señor’ o ser una mesa de partes, él está ahí para hacer cumplir las leyes y los reglamentos. Para él todo está bien, el presidente puede cambiar a los comandantes generales cuando le da la gana porque cree que los cargos de los comandantes generales son cargos de confianza”, expresó a Exitosa.