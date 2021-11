Edgar Tello: “Los que no han ganado las elecciones hacen hasta lo imposible para no dejar gobernar”

El congresista Edgar Tello, de Perú Libre, señaló, durante la sesión para debatir el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, que los miembros de la oposición de la gestión del presidente Pedro Castillo eran los que no permitían la gobernabilidad debido a que “no aceptan” que no ganaron las elecciones. No obstante, resaltó que el jefe de Estado debe insistir con el diálogo junto a todas las fuerzas políticas.

“En este proceso nada va a ser fácil, va a haber las marchas y las contramarchas, aquellos que no han ganado las elecciones no aceptan que no han ganado las elecciones y por ello también hacen hasta lo imposible para no dejar gobernar , pero ello no quita que el presidente, como responsable del ejecutivo, siempre agote el diálogo para llegar a consensos, y el poder del pueblo garantice la gobernabilidad para esta gestión de cinco años”, manifestó.

En esa línea, dijo que pese a promover el diálogo en la misma bancada de Perú Libre, se podrían presentar discrepancias en las opiniones, lo cual no significa que estén en contra de las políticas del Gobierno.

PUEDES VER Avelino Guillén juró como nuevo ministro del Interior del gabinete Vásquez

“Acá la lucha es por un nuevo modelo económico que pase necesariamente por una nueva constitución vía asamblea constituyente, y es lo que el pueblo a nivel nacional está exigiendo”, acotó el parlamentario.

Asimismo, instó al Congreso a darle la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, ya que de esta manera se podrá avanzar en sacar adelante al país .

“Este nuevo gabinete debe reflejar la voz del pueblo para poder garantizar esos compromisos, y la población espera que la gobernabilidad se tenga que dar para poder darle tranquilidad al Gobierno en esta gestión, en esta nueva etapa, porque recién inicia”, sostuvo Edgar Tello.

PUEDES VER Rafael López Aliaga afirma que no debe nada, pero no es verdad

Tello insistió con asamblea constituyente

El legislador de Perú Libre también hizo un llamado a la PCM para que promueva el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente, y recordó que esa fue una promesa del presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral.