Luis Barranzuela: los cuestionamientos alrededor del ministro del Interior que se agravan con la fiesta en su casa

Luis Barranzuela suma otro aspecto negativo para el otorgamiento del voto de confianza. A tres días de la reanudación de la sesión que definirá el voto de investidura, el panorama del oficialismo en cuanto a posibles votos a favor es más bien corto. Votos de las bancadas de Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP) serán claves para la definición del próximo jueves.

La designación de Barranzuela como ministro del Interior fue cuestionada desde un principio por las 158 amonestaciones que hay en su contra, y que pertenecen a la época en la que fue oficial de la Policía Nacional. Los cargos y sanciones referidas son por abandono de servicios, contra el espíritu policial, decoro y deber profesional, abuso de autoridad, negligencia, entre otras imputaciones.

La réplica del ministro ante los cuestionamientos fue el 11 de octubre, cuando precisó que no recibió más de 207.000 soles de presuntos servicios fantasmas, como se le acusa en la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque. “Cuando una sanción es cumplida ya queda resarcida, pero, además de eso, yo le pregunto a usted: ‘¿Eso me invalida? ¿Una función de carácter administrativo me invalida en mi desarrollo, en mi proyecto de vida para seguir creciendo?’”, dijo Barranzuela en su defensa para Canal N.

Sin embargo, la noche del 31 de octubre, el titular de la cartera del Interior volvió a generar polémica, tras ser captado en plena fiesta COVID-19 en su propiedad, en el distrito de Surco. Apenas hace unos días, al comenzar la semana de finales de octubre, fue el Mininter, que preside Luis Barranzuela, la institución que prohibió las reuniones sociales, incluidas las que se realizaran en domicilios, además de las visitas familiares.

El inmueble de Barranzuela, donde fue captado por cámaras de Latina televisión, está ubicado en el cruce del jirón José Albujar con San Antonio. El mismo ministro en mención se asomó más de una vez a la puerta de su casa, pero al ser consultado por la fiesta que llevó a cabo, cerró la puerta de su domicilio, según se muestra en las imágenes.

No obstante, también estuvo presente otro partidario de Perú Libre, el congresista del núcleo cerronista Guillermo Bermejo y su abogado, Ronald Atencio. Esto, por supuesto, motivó a muchos congresistas a emitir sus opiniones, en vísperas al voto de confianza.

Eduardo Salhuana de APP dijo que “lo mejor que puede hacer (el ministro del Interior) es renunciar”. Flor Pablo, del Partido Morado, indicó que “el presidente y la premier hoy mismo deberían pedir su renuncia”. La vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, también se pronunció: “Lo que ha ocurrido es una raya más al tigre. (…) Afecta directamente (al voto de confianza)”.

La presidenta del Consejo de Ministros también se refirió al caso de Barranzuela: “De confirmarse estos hechos, implicaría que un ministro vulnera las normas emitidas por el propio Consejo de Ministros, lo cual es aún más grave”.