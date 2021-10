Mávila Huertas: “Yo sí creía que se podía encontrar equilibrio sensato en la interna del canal”

Mávila Huertas, periodista que el 23 de octubre renunció a Canal N y a la conducción del programa de entrevistas 2021, confesó que trató de encontrar “equilibrio” en la casa televisora a la cual pertenecía respecto a la cobertura de la información que se brindaba durante la campaña de las Elecciones Generales 2021, en donde varios medios de comunicación fueron señalados por no mantener imparcialidad frente a la cobertura de las actividades de la entonces candidata en contienda Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el actual presidente Pedro Castillo (Perú Libre).

“ Yo sí creía que se podía hacer una suerte de encontrar equilibrio sensato en la interna del canal y uno no debería de tener miedo de decir esto; de decir, que uno siempre cree que también puede hacer la lucha en la interna valiéndose de la gente que tiene y apelando al éxito que ha tenido el canal todo este tiempo, y al hacer entrar en razón muchas veces a quien tú crees, porque nadie es dueño de la verdad, pero hay una lucha interna”, declaró en el programa Sálvese quien pueda.

Asimismo, dio a conocer que el punto de quiebre en su relación con América TV en mención fue cuando le informan que iba a entrevistar al criptoanalista Arturo Arriarán en Cuarto Poder.

“Me aparté de la nave (el canal) cuando ocurre esto —que para mí fue un daño al programa—, cuando soy incapaz de no poder evitar que aparezca una persona que luego se retracta de lo dicho, que aún cuando procuro hacer una buena entrevista no cumple los resultados y esta persona termina desdiciéndose, y cuando me entero por un medio extranjero quién había puesto a esta persona, porque lo pregunté y no se me respondió en su momento”, manifestó.

Despido a Clara Elvira Ospina fue “por un tema político”

Huertas también reveló que el despido de Clara Elvira Ospina, anterior directora periodística de Canal N, se dio “por un tema político”, debido a que Pedro Castillo ya había pasado a segunda vuelta y eso generaba incertidumbre en los directivos por no conocer nada de este político.