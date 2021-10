Alcalde de Islay: “Ningún proyecto reemplazará a Tía María, pero necesitamos paz”

Por: Elizabeth Huanca

Edgar Rivera, alcalde de Islay trabajó de la mano con la empresa privada, sobre todo con Southern, propietaria del proyecto Tía María, para enfrentar la pandemia. Su decisión ha sido cuestionada por grupos anti mineros e incluso por los alcaldes del Valle. En esta entrevista, Rivera habla sobre el proyecto, además revela que recibió amenazas de muerte.

Es un alcalde de una provincia donde hay grupos que se oponen al proyecto Tía María, algunos lo consideran aliado de Southern…

Hemos trabajado con todos (lo privados). Southern nos abrió las puertas como Tisur, Kallpa, etc. No pedimos dinero, pedimos que nos contraten personal de Salud, camionetas para enfrentar la pandemia. Como servidores públicos tenemos que hacer lo que nos compete. No lo que suene mejor.

Hay grupos e incluso alcaldes que rechazan el apoyo de la minera, aun cuando el Estado no está presente…

Lo rechazan porque se cuidan políticamente nada más, porque si hablas de forma interna todo mundo dice que está bien. Piensan que si yo te recibo (el apoyo) me vas a juzgar y a la próxima que me vuelva a lanzar (a la alcaldía), el pueblo te lo va a sacar en cara y los opositores políticos te van a señalar.

¿No teme ello?

Fuimos los primeros que embanderamos nuestra postura en contra de que se le haya dado la licencia de construcción a Southern (2019) y no porque estuviéramos a favor o en contra del proyecto, sino porque iba a haber un paro y por ende podría haber muertos. Si yo me hubiera cuidado políticamente no habría recibido el apoyo de la minera pero no hemos tenido cálculo político, no hemos venido a hacer carrera política sino a servir a mi pueblo.

Cuando inicia su gestión se muestra reticente al proyecto, hoy parece que ha cambiado ¿Cuál es su postura frente al proyecto?

Es cierto que la actividad minera causa temor en la provincia. Hemos tenido paros en 2011 con 4 muertos, además se incendió la Municipalidad, el terminal terrestre, casas saqueadas, igual en el 2015 por el mismo proyecto (Tía María). Cuando entro (2019), iba a ser lo mismo, y fue algo que quise evitar. Nunca voy a decir que estoy a favor o en contra del proyecto. Nunca cambié de postura, tampoco tomé la bandera de agro sí, mina no. Como autoridad local no tenemos facultad ni para dar licencia social ni de funcionamiento.

Pero asumen los pasivos…

Y de gratis. No le tiremos la pelota a sectores que no tienen decisión real. Es fácil tomar malas decisiones desde Lima y echarles la culpa a los alcaldes.

Aparentemente ya hay una postura del gobierno que dice que Tía María es inviable…

El gobierno tiene que asumir ello. Mi opinión no cuenta.

Pero es una inversión importante menos para su provincia…

Así es. Me han señalado como antiminero, otros como de traidor, me han amenazado de muerte, han ido a mi casa. Ni soy antiminero, ni soy minero, porque en la práctica, nosotros no vivimos de la minería en la provincia, sino del turismo, la pesquería, etc. Es cierto, que la minería nos impulsaría económicamente, pero no me compete decidir si va o no.

¿Qué otro proyecto puede reemplazar económicamente a Tía María?

Ninguno económicamente, eso está claro, pero nosotros necesitamos paz social. Lamentablemente el proyecto lo han manejado mal tal vez por temor, desconocimiento.

La Cámara de Comercio ha planteado un nuevo referéndum para ver si Tía María va o no ¿Estaría de acuerdo?

Desde acá (Arequipa) que podría opinar la Cámara de Comercio de nuestra provincia.

Representan al empresariado privado…

La Cámara de Comercio, el gobierno central, primero que vean soluciones a los problemas del día a día. Desde Lima quieren obligar (a la provincia) a aceptar el proyecto, sin solucionar los problemas del agua contaminada del río Tambo, falta de una represa, cuando ellos se involucren y ayuden a solucionar, recién que opinen. v