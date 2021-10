Torres: Vladimiro Montesinos me dijo que él y Abimael Guzmán tenían un plan para pacificar al país

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dio a conocer que participó de una requisa en el penal Ancón I, donde se encuentra recluido Vladimiro Montesinos. Según comentó el titular del Minjus, el exasesor de Alberto Fujimori le recriminó por su traslado, ya que no tiene comunicación con sus familiares, e incluso le contó una anécdota con Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso; ambos estaban detenidos en la Basa Naval del Callao.

“[Vladimiro Montesinos] me dice: ‘Doctor, por qué me ha traído a encerrarme aquí, no tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la Base Naval, con Abimael, ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me ha traído aquí y el viejito se ha muerto de pena’ ”, indicó Torres a Exitosa.

Además, comentó que Montesinos se encuentra bien de salud y lúcido, e incluso le reclamó porque habría violado una ley con un decreto supremo. “Doctor, ha violado usted la ley, y qué hay de eso que nos enseñó en la universidad, la jerarquía de las leyes; usted con un decreto supremo ha modificado la ley. Se acordaba la clase perfectamente”, relató el titular del Minjus sobre lo que le dijo el exasesor presidencial. Asimismo, recordó que fue el profesor del exabogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ejecutivo no presentará cuestión de confianza por Iber Maraví

El presidente de la República, Pedro Castillo, decidió no presentar una cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví, quien fue interpelado por el Congreso el pasado 30 de setiembre por presuntos vínculos con el terrorismo, así lo reveló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

Iber Maraví ante el pleno del Congreso