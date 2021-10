“Discrepancias hay, pero no habrá ruptura”, dicen en Perú Libre

La congresista Betssy Chávez, atacada en los chats de miembros del partido de Perú Libre, hechos públicos ayer por Epicentro TV, confirmó que existen “discrepancias” en la bancada de Perú Libre (PL).

“Nos hemos reunido todos los congresistas de la bancada. Hay discrepancias. Yo tengo discrepancias no de ahora, de hace bastante tiempo atrás, pero las discrepancias no significan ruptura. Cada bancada tiene discrepancias, pero tenemos que avanzar”.

Chávez evitó entrar en detalles sobre los chats revelados pues afirmó que no ha revisado el reportaje en el que se difundieron los referidos chats.

“Les digo que hay discrepancias y eso no es solo el tema de un chat, eso es un tema público. Es que hay posiciones y posiciones. Hay temas en los que coincidimos, porque somos de izquierda”, indicó.

La congresista de Perú Libre afirmó que renunciará a la bancada oficialista. Foto: difusión

Se le consultó sobre las discrepancias entre el premier Guido Bellido y la vicepresidenta Dina Boluarte, también ministra de Inclusión Social (Midis). Ayer precisamente hubo otra desavenencia, cuando Bellido lanzó un tuit pidiendo al programa Qali Warma, que depende del Midis, comprar conservas locales. Esta cartera emitió un comunicado explicando que las conservas sí proceden del ámbito nacional, desmintiendo al premier.

Chávez agregó: “Si hay un tema entre la vicepresidenta y el premier, ellos tienen la instancia, canales, para hablar”.

También señaló que no va a renunciar a Perú Libre. “No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las organizaciones políticas”. Se le insistió si renunciaría si se lo piden, y respondió: “No lo voy a hacer. Así me digan que renuncie, no lo voy a hacer”.

A su vez, Alex Paredes, luego de conversar con el presidente Pedro Castillo, dijo sobre la situación al interior de su partido: “Estamos bien”. Sobre una posible división se limitó a comentar: “Ese es el deseo de los enemigos de Perú Libre”.