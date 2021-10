Iber Maraví tras interpelación: “He respondido de manera documentada”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró que respondió de manera documentada a las siete preguntas formuladas durante su interpelación en el Congreso de la República. Agregó que no cuenta con antecedentes policiales, penales, ni judiciales y que el Parlamento debería respetar la “independencia de poderes del Estado” y no atribuirse otras funciones.

“A pesar de que he respondido de manera documentada a las siete preguntas , lamento que muchas intervenciones se hayan referido a los mismos hechos explicados y documentados, que como lo he mostrado, no hay sentencia en mi contra, no hay investigación en curso”, sostuvo Maraví.

El titular de la cartera de Trabajo presentó tres certificados emitidos cada uno por la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para sustentar su versión.

“Debo decir que la entidad encargada de certificar los antecedentes policiales es la PNP y no el Congreso. Según este documento no tengo antecedentes. No sé cómo pueden insistir en que hay atestados que son antecedentes”, indicó. “El único encargado de entregar el certificado judicial de antecedentes penales es el Poder Judicial, no es el Congreso. Y aquí dice: ‘No registra antecedentes’ (...) El único encargado de los antecedentes judiciales es el Ministerio de Justicia, no el Congreso y aquí dice que no registro antecedentes. De tal manera que las cosas están claras”, agregó el ministro.

Moción de censura con Maraví

Las bancadas de Renovación Popular y Avanza País se encuentran promoviendo una moción de censura contra Iber Maraví. A la fecha ya cuentan con más de 40 firmas a favor, las cuales serían suficientes para presentar el documento.

De acuerdo con la solicitud, la moción se presenta a razón de que las respuestas brindadas por el ministro durante su interpelación “no han satisfecho a la representación nacional”.