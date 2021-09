Guido Bellido sobre gas de Camisea: El presidente no debe temer a nadie, solo al pueblo

El primer ministro, Guido Bellido, llegó el último martes 28 a Puno y se pronunció sobre la propuesta para nacionalizar el gas de Camisea. A través de un discurso en quechua se dirigió a la población y envió un mensaje al presidente Pedro Castillo para que no retroceda en este pedido. Agregó que varias empresas no estarían a favor y que se está solicitando su alejamiento de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) .

“Han empezado a decir que me saquen de la PCM. Nosotros debemos seguir adelante, tampoco el presidente debe retroceder en esta decisión (sobre la renegociación del gas de Camisea) porque el pueblo es quien le apoya al presidente. Todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la República, toda la región del sur hemos elegido porque estamos pisoteados. Si el presidente va a tener miedo, no vamos a estar bien. Nosotros no tenemos que tener miedo, solo al pueblo. No debe existir ningún miedo”, destacó.

A la vez, Bellido sostuvo que varias empresas no están de acuerdo con su posición sobre el gas de Camisea y que se están tomando medidas para que sea alejado del cargo como primer ministro. Cabe resaltar que el Legislativo evaluará este miércoles una moción presentada por la tercera vicepresidenta dl Congreso, Patricia Chirinos, para citar al titular de la PCM a fin de que explique el contenido de su tuit donde inició el debate por esta problemática del recurso natural.

“Ahora hay muchas empresas que al presidente de la República ya le han amenazado para que me pueda retirar. Asimismo, los congresistas han presentado censuras. Por eso, cuando hablamos del gas, ellos (congresistas) son los que nos critican, los que nos reclaman; ellos viven felices con el dinero del pueblo. No retrocedamos en nuestra decisión”, alegó.

Bellido agregó que desde que está a cargo de la PCM es blanco de críticas y que el presidente Pedro Castillo tiene “muchas dificultades” durante su gobierno.

“En acá podemos ser como somos, pero allá en Lima de todo critican, hasta de lo que chacchaamos coca, de lo que hablamos, de todo . Sin embargo, no tendremos miedo. Yo no puedo mentir, yo diré la verdad, a ustedes, región Puno, tenemos muchas dificultades en este gobierno. Los funcionarios siguen siendo corruptos y también de los gobiernos anteriores hay personas que no quieren trabajar”, explicó.

Finalmente, el titular de la PCM contestó brevemente a La República que la renegociación de Camisea “está en proceso” y emplazó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.