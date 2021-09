Iber Maraví: El Congreso me quiere censurar por buscar un equilibrio

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, aseguró que el proceso de interpelación aprobado en su contra por el Congreso de la República es un intento de censurarlo por buscar el equilibrio en el Gobierno de Pedro Castillo. Por esa razón, agregó, asistirá al Parlamento el próximo 30 de setiembre para responder “ a todas las falsedades ” y se respaldará con documentos.

“Tenemos que defender a este Gobierno. Yo lo repito una y mil veces cuando me entrevista la prensa: hay que defender a este Gobierno. Yo vengo del pueblo, vengo de un sindicato y esto que estoy diciendo está dentro de ese marco. Lo que queremos es que haya realmente un equilibrio, y que por eso me quieran censurar no es un problema grande ”, indicó durante el “I Encuentro del Gobierno del pueblo con las organizaciones sindicales”, realizado en Lima este sábado 25 de setiembre.

“Vamos a responder todas las falsedades que se han hablado respecto a mi persona y voy a ir con documentos en las manos”, agregó más tarde ante la prensa.

Presuntas vinculaciones terroristas

El Pleno del Congreso aprobó el último 16 de setiembre, con 81 votos a favor y 37 en contra, la interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte, por presuntos nexos con el terrorismo. Se acordó que el titular de esta cartera tendrá que aclarar sus relaciones con el Sutep Conare, dirigentes del gremio de maestros considerados radicales.

PUEDES VER: Funcionario designado por Maraví renunció tras presunta firma de su esposa para acreditar experiencia

Además, Maraví comparecerá por señalamientos de haber estado vinculado con Sendero Luminoso, según atestados policiales, entre 1980 y 1981, así como a presuntos sucesos de homicidio y lesiones graves con arma de fuego y otros actos ilegales ocurridos en esos mismos años.

Entre otros asuntos, el ministro de Trabajo también tendrá que esclarecer si es cierto que alguna vez ocupó un cargo dirigencial en el Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), partido político senderista.