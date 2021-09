Hernando Cevallos, ministro de Salud, afirmó este lunes que las actas del Consejo de Ministros a las que tuvo acceso Latina no evidencian la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, en dichas sesiones. El titular del Minsa afirmó que, en ocasiones, el jefe de Estado se retira de la sala de reuniones para atender otros temas en la agenda presidencial.

“ Estas actas no reflejan si el presidente estuvo en esa sesión presente . Lo que yo he visto en la nota periodística es que lo que aparecen son opiniones de distintos ministros sobre varios temas. El presidente asiste a las sesiones del Consejo de Ministros, se retira muchas veces por su agenda, regresa y opina ”, manifestó Cevallos a Canal N desde Estados Unidos, donde el presidente participó en la asamblea de la OEA en horas de la mañana.

Cevallos Flores también se mostró en contra de quienes aseguran que Castillo Terrones “no tiene ni voz ni voto en las reuniones del Consejo de Ministros” y enfatizó que el mandatario “opina cuando hay que opinar”.

“En una sesión está el premier en primer lugar, que es el que dirige de manera ordenada la sesión. El presidente puede participar en toda la sesión o una parte, así como puede opinar o no si lo considera pertinente ”, dijo.

“ Las actas son oficiales, pero la participación en la conducción del Gobierno es otra cosa . El hecho de que en esas actas el presidente no haya dado una opinión no quiere decir que el presidente no gobierna. Él toma las decisiones finales respetando además las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros”, añadió.

Ejecutivo y Abimael Guzmán

Hernando Cevallos reiteró que los ministros no rechazaron una propuesta planteada por el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, para disponer la incineración del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

“ Lo que se interpreta como una votación no ha sido tal votación . Lo que ha habido es un intercambio de opiniones sobre este tema, como sobre otros temas, lo cual es algo lógico en una sesión de Consejo de Ministros. Eso no quiere decir que hay desavenencias”, expresó el encargo del Minsa.

Video recomendado