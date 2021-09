RMP a Castillo: Tiene la composición de su gabinete entre machistas y allegados al Movadef

Rosa María Palacios señaló que el trato del Gobierno de Pedro Castillo a las mujeres peruanas es un problema cada día más grave.

En este sentido, recordó que 200 mujeres, incluida la abogada, firmaron un comunicado, en el cual exige a Castillo Terrones tomar acciones sobre la violencia hacia las mujeres cometida en este mandato.

En el comunicado se rechaza que el gabinete ministerial solo incluya a dos mujeres y, además, integre a tres ministros que poseen acusaciones de violencia física y psicológica contra sus parejas o exparejas.

También critican que el primer ministro Guido Bellido esté implicado en una acusación por acoso político. La carta a la opinión pública, que puede ser firmada por la ciudadanía en change.org, invoca al líder de Perú Libre dar un pronunciamiento claro frente a esta problemática.

“El presidente tiene que entender que tiene un problema grave en su gabinete. Este no es un capricho, una banalidad o instrumentalizando un asunto complejo”, manifestó.

Agregó que el titular del Consejo de Ministros ha reconocido sus tuits misóginos a los largo de los años y ha pedido disculpas. Lo más lamentable, para RMP, es la conducta de Anahi Durán, ministra de la Mujer, quien ha alegado estar conforme en el gabinete ministerial pese a los cuestionamientos.

“No podemos retroceder, en el Perú se ha avanzado muchísimo ¿Qué piden las mujeres del Perú? Respeto, lo mismo que los hombres. Respeto para no ser golpeadas, para no ser discriminadas, para que se les pague los mismo. Los mensajes que vienen del Ejecutivo son distintos. El presidente Castillo no toma ninguna decisión. Es hora de un cambio, señor presidente, entre machistas y allegados al Movadef ahí tiene la composición de su gabinete que tiene que cambiar de una buena vez”, acotó.