El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se refirió a un posible traslado del Alberto Fujimori desde el penal de Barbadillo, ubicado en la Diroes, hacia otro recinto penitenciario e indicó que el expresidente es un sentenciado y criminal, por lo que no debería tener un trato diferente al de otros reos.

“Todo criminal tiene que estar en igualdad de condiciones porque sino de qué igualdad ante la ley estamos hablando. El señor Alberto Fujimori es un sentenciado, es una persona considerada como uno de los seis más corruptos del mundo, es un criminal rematado, como se dice. ¿Por qué va a tener un tratamiento diferente? ”, expresó Torres en diálogo con Canal N.

“(Estamos hablando de) un tratamiento diferente que le cuesta al Perú un montón de dinero, casi como 800.000 al año. Además, no ha pagado la reparación civil. ¿Por qué los que quieren que se mantenga allí no le pagan su estadía? ¿Por qué no pagan su reparación civil?”, agregó.

Asimismo, el titular de Justicia indicó que la reubicación de los reos que se encuentran en la Base Naval del Callao -terroristas y un narcotraficante- “se va a hacer en una cárcel adicional que se está construyendo en Ancón 1 para delitos de tal gravedad como los que cometieron estos señores, cuya construcción se paralizó por la COVID-19, pero que ahora estamos reiniciándola”.

“Pero ya he dicho, si estos señores que están en la Naval en algún caso comienzan a actuar como actuaba el señor Montesinos, no tengan la menor duda de que los vamos a sacar, aun sin esa cárcel (que están construyendo) a un lugar seguro como en el que está Vladimiro Montesinos”, prolongó.

Lugar adonde serán trasladados los reos de la Base Naval será seguro

Por último, el ministro Aníbal Torres indicó que el lugar adonde serán traslados los terroristas será seguro y no podrán agruparse ni tener comunicación entre ellos. Para ilustrar, dio el ejemplo de Vladimiro Montesinos.

“Vladimiro Montesinos está allí en una cárcel individual, en una habitación de 2x3, sin comunicación con el exterior, sin comunicación por teléfono. Puede tener comunicación epistolar, o sea por carta, pero la carta previamente tiene que ser revisada por personal del INPE, con dos horas de salida al patio al día. Y cuando sale al patio, no tiene comunicación con los demás”, declaró.

“La habitación está allí asegurada por un cordón de personal del INPE, pero, además, hemos puesto otro cordón de la Policía. De manera que tiene todas las seguridades. Allí no se va a producir el hecho que usted acaba de mencionar (que los terroristas se junten)”, le dijo al periodista.