Jorge Luis Flores: “Iber Maraví es el más observado, debe ser cambiado inmediatamente”

Acción Popular es uno de los partidos con representación parlamentaria que recibieron la invitación del presidente Pedro Castillo para conciliar posiciones. El congresista Jorge Luis Flores refiere la postura de AP y por qué sugirieron al mandatario que realice cambios en el gabinete ministerial.

En la reunión de Acción Popular con el presidente Pedro Castillo trataron el cambio del premier Guido Bellido. ¿Cuáles son sus razones?

El que toma las decisiones es el presidente. Lo que nosotros hemos sugerido no es únicamente en lo referido al premier sino también a otros ministros que tienen antecedentes negativos y que el pueblo observa. Sería muy responsable por parte del presidente Castillo que estas decisiones sean tomadas. Fueron solo sugerencias, no hemos levantado nombres. Creo que hay que ser inteligentes y el presidente también tiene que escuchar no solo a los peruanos que lo han elegido sino también a los que no han votado por él.

Les preocupa la presencia del premier y de los ministros de Trabajo y Defensa.

La preocupación es por la gobernabilidad del país.

¿Cuánto afecta a la gobernabilidad la presencia de los tres ministros?

Es evidente el alza de los productos de primera necesidad, el gas y los combustibles. Eso se refleja en la canasta familiar de todos los peruanos. El presidente no puede hacer oídos sordos, tiene que despertar y ver que las decisiones que ha tomado hasta este momento no son las acertadas.

¿Cuál de los tres ministros les causa mayor inquietud?

Principalmente el ministro de Trabajo, Iber Maraví, es el más observado de parte de nosotros, hemos hecho observaciones internamente. Yo creo que él debe ser cambiado inmediatamente. Tampoco queremos imponer, son sugerencias que se han hecho al mandatario. El que toma las decisiones es el presidente.

Acción Popular ha dicho que seguirán apoyando al Gobierno mientras haga bien las cosas.

Así es. Eso lo dijimos el día del voto de confianza y le hemos vuelto a repetir al presidente Castillo.

¿Qué nos dice sobre el premier Guido Bellido?

Que no distraiga la atención del pueblo dando discursos en quechua. Yo soy aimara y entiendo muy poco el quechua, solo sé decir: hermanos y hermanas (wakcha panaikunas). Lo que se busca es distraer y tal vez despertar sentimientos de hace años que nuestros hermanos lo llevan en el corazón.

¿Eso le parece mal?

Me parece que es una estrategia muy equivocada del premier. Yo le pediría que se dedique a ver con quién está trabajando, quiénes lo visitan a diario. No podemos ser timoratos o desconocer que nos visitan personas que tienen antecedentes de terrorismo. Creo que ese es un gran error del premier. Él no trabaja solo, tiene un grupo de asesores, inclusive seguridad, tiene que encargar el trabajo a esas personas para que lo puedan apoyar y esto no se vuelva a repetir.

¿Se refiere a la visita que hizo el señor Tito Rojas a la Presidencia del Consejo de Ministros?

Exactamente. No lo conozco, pero me he informado recién que es una persona con antecedentes negativos. Esto enloda la gestión del presidente Pedro Castillo y también la del premier. Esto nos hace sentir como si nosotros también estuviéramos respaldando la posición del Movadef y otros movimientos radicales.