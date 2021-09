Corvetto: “Mientras esté en la ONPE no van a ganar necesariamente los candidatos de mis amigos”

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tuvo declaraciones para el programa Cara a Cara de TV Perú el día miércoles 8 de setiembre, donde rechazó un posible fraude y recalcó que mientras él lidere la ONPE ganará el candidato que obtenga más votos democráticamente.

“ Mientras yo esté en ONPE no van a ganar necesariamente los candidatos de mis amigos, ganará quien saca más votos” , indicó el funcionario.

Asimismo, recalcó que durante el periodo de las elecciones se respetaron todos los votos de los ciudadanos por igual y que mientras dure su gestión esto seguirá defendiéndose: “Porque para mí todos los votos son iguales, no importa si tienen apellido como nombre de avenida o si no tienen primaria o son analfabetos, para mí los votos valen igual”.

En esa línea, recordó las duras experiencias que le tocó vivir durante la segunda vuelta electoral — cuando fue violentado física y verbalmente en el Club Regatas Lima— tanto él como sus hijos.

“He pasado de ser infiltrado de un partido en la organización electoral a ser casi pro terrorista. A mi hijo en el colegio lo terruquearon. A mí me pegaron en el Regatas. Yo he tenido cinco días 150 personas insultándome . ¿Por qué? Por hacer mi trabajo, por contar los votos bien”, manifestó Corvetto.

De igual forma, cuando fue consultado si había perdido amigos durante las elecciones señaló que más que perderlos, se dio cuenta de quiénes eran los verdaderos.