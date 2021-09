El excongresista Carlos Bruce criticó la gestión de Pedro Castillo al frente de la Presidencia de la República y aseguró que “es un líder ausente” porque no atiende a los medios de prensa. Ello, indicó, impide que la ciudadanía conozca la capacidad de reacción del mandatario.

“ Es lo que se llama un líder ausente . Es un presidente que no se somete a las preguntas espontáneas de la prensa, que es la mejor forma que tiene un ciudadano de ver a su líder y ver qué responde ante una pregunta que no tenía prevista, ahí se ve si es un líder que tiene la calidad de dirigir el país o no. Él se corre”, dijo en diálogo con RPP.

Asimismo, Bruce Montes de Oca refirió que, pese a que hace poco más de un mes inició el nuevo Gobierno, “se está deteriorado lo más rápido posible a solo semanas de haber instalado”. Esto se produjo, según explicó, por la designación de personas cuestionadas en cargos de confianza del Estado.

“El nombramiento de ministros con tantos cuestionamientos, tanto por su relación con movimientos terroristas como por actos irregulares y por desconocimiento de su sector, estos nombramientos son tan grandes en este gabinete que es impresionante ”, señaló.

Carlos Bruce: “La calle, cuando te da la espalda, un Gobierno cae”

De igual modo, el también exministro de Vivienda comentó que Castillo Terrones no tomó en consideración a “la calle” al momento de designar a los titulares de carteras. Manifestó que obviar a la población podría ocasionar la caída del Gobierno.

“El presidente, supongo yo que cuando tomó esta decisión de nombrar a los ministros, tenía que entender que hay algo más importante que el Congreso y los medios de comunicación, que es la calle. La calle, cuando te da la espalda, un Gobierno cae . Pareciera que al presidente no le importó o lo presionaron de tal manera para hacer estos nombramientos sin importar lo que la calle pueda opinar, que es muy importante en una democracia”, acotó.

Días atrás, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hizo uso del mismo paralelismo. En esa oportunidad, la acciopopulista manifestó que “la calle pide la vacancia presidencial” de Pedro Castillo. Ante ello, la bancada Perú Libre presentó una moción en su contra.