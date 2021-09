Susel Paredes denunciará penalmente a Guido Bellido por discriminación

La congresista Susel Paredes anunció que denunciará penalmente al primer ministro Guido Bellido por unas fotografías que este publicó en sus redes sociales en el 2019.

“Lo voy a denunciar penalmente por delito de discriminación”, detalló la congresista de Somos Perú-Partido Morado en RPP.

“Me he aguantado por no crear conflictos, pero no. Ya no es conmigo, es con mi comunidad”, recalcó la parlamentaria. En esa misma línea, explicó que ya no dejará faltarse el respeto al ser la única congresista lesbiana pública, por lo que tomará acciones. “Si yo dejo que me falten (el respeto) a mí, ¿qué esperan las personas que no tienen recursos para defenderse?”

“Lamentablemente, tendré que denunciarlo penalmente, porque esos hechos ocurrieron antes de que él sea congresista,” reiteró.

Paredes también confesó que lo que la animó a tomar esta decisión fue la reciente entrevista de Bellido en el programa de Ricardo Belmont. “Su sustancia sigue siendo la misma. No cambió nada. Su gabinete sigue teniendo solo dos mujeres”.

La legisladora también contó que concluirá su denuncia penal en el lapso de esta semana para presentarla de inmediato. “No lo puedo dejar pasar,” acotó.

“Yo tengo que decirle al señor Bellido que no le voy a dejar pasar ni una. El tema de derechos de las mujeres, el tema de derechos humanos, no es una cuestión de juego, nos mata, nos pega, nos humilla. No nos deja trabajar”, manifestó.

Sobre Bellido y su gestión a cargo de la PCM, comentó que “ya tuvo un tiempo donde tuvo la oportunidad de demostrar qué podía hacer”. Para Susel, el también congresista por el departamento del Cusco “no solo no lo hace, no se retracta, sino se reafirma en su machismo y en su homofobia”.

En otro momento de la entrevista, la congresista reiteró el llamado a todas las mujeres del país para que “no dejen pasar ni una” y denuncien cualquier tipo de agresión recibida.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

