Arequipa: exgobernadora Yamila Osorio descarta postular en elecciones regionales

A través de sus redes sociales, la ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, descartó postular en las próximas elecciones regionales y municipales del 2022.

Osorio hizo el deslinde, después de que en julio pasado indicó, en una entrevista con La República, que la decisión aún no estaba tomada.

Este domingo, confirmó en su perfil de Facebook que no participará en los siguientes comicios. “No tengo la aspiración de volver a la cancha política en el corto plazo , pues como bien saben desde hace un par de años volví a la academia, me gradué del Máster en Gobierno en la Universidad de Navarra y ahora he sido admitida al Doctorado en Derecho, el mismo que ya estoy iniciando”, escribió.

Osorio quien fue gobernadora entre el 2015 al 2018 pertenece a las filas del movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro, fundado por el ex presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides.

Sobre el futuro de la organización política, sostuvo que respetará la decisión que tome el Comité Ejecutivo Regional respecto a las candidaturas al gobierno regional y municipios locales. En estos comicios, se efectuarán elecciones primarias para definir las postulaciones.

“Si bien no tendré ninguna participación en la campaña política por motivos académicos y profesionales, deseo el mayor éxito a mi querido Movimiento, con el cual fui elegida a los 24 años Consejera Regional y posteriormente a los 28 años, la primera mujer Gobernadora Regional de Arequipa”, precisó.