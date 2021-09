María del Carmen Alva a Pedro Castillo: “No justifique lo injustificable, cambie al ministro de Trabajo”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre la permanencia de Iber Maraví como titular del Ministerio de Trabajo, en referencia a sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

A través de sus redes sociales, la titular del Parlamento hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, para que retire a Maraví del cargo.

“Las revelaciones interminables de los vínculos de Iber Maraví con Sendero Luminoso son una afrenta a las víctimas del terrorismo y a partidos como Acción Popular que sufrieron sus ataques. No justifique más lo injustificable, presidente Castillo. Cambie al ministro de Trabajo ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de María del Carmen Alva. Foto: captura

Esto, luego de que Guillermo Bermejo, congresista de la bancada Perú Libre, revelara que el mandatario no aceptó que el ministro de Trabajo ponga su puesto a disposición.

“ Tengo entendido que no se aceptó el cargo a disposición del maestro Iber Maraví. Personalmente, pienso que es correcto . Creo que se debe mantener en su cargo, no podemos caer en las pataletas de quienes no aceptan que han terminado las elecciones ya”, indicó a la prensa.

“No veo ninguna razón por la que (el presidente) tenga que hacerlo renunciar, honestamente”, agregó Bermejo.

Maraví puso su cargo a disposición

Después de que se difundieran atestados policiales que lo vinculan a actos terroristas durante la década de los 80, el último 30 de agosto, Iber Maraví anunció que, a través de una carta enviada al presidente Castillo, puso su cargo a disposición.

“ Mi persona no ha presentado ninguna renuncia al cargo. Lo que acabo de hacer ahora es ponerlo a disposición ante el presidente de la República ”, expresó el ministro de Trabajo en aquella ocasión.

Esto sucedió, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, confirmara que le pidió al funcionario que renunciara al cargo.

Presentan moción de interpelación contra Maraví

Este miércoles, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Trabajo, con el fin de que explique las supuestas conexiones con organizaciones terroristas.

El documento fue firmado por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, con el apoyo de su bancada y con las rúbricas de otros congresistas de Fuerza Popular y Avanza País.

