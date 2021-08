En Chumbivilcas insisten en que el tema vial es prioritario

Luego de que el premier Guido Bellido instalase en Huininquiri, el domingo pasado, cuatro subgrupos de trabajo para atender las demandas de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, los dirigentes han empezado a prepararse para iniciar el diálogo con el Estado el próximo 9 de setiembre.

El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, refirió que ya están registrando a los dirigentes acreditados por sus comunidades.

“En cada subgrupo hay una agenda. La población está contenta porque se trata de una agenda que todos hemos consensuado, prácticamente se están cumpliendo nuestros reclamos, no hay por qué discrepar”, mencionó Wilber Fuentes.

Mientras que en Capacmarca, Luciano Ataucuri refirió que la próxima semana van a convocar a una asamblea para tratar la participación de esta comunidad y los temas que les tocará ver en los subgrupos de trabajo, cuyas labores concluirán a más tardar a fines de diciembre, tal como dijo el premier Guido Bellido.

Al respecto, el presidente del Comité de Lucha del Corredor Minero, Luis Huamaní, consideró que no se necesita todo ese tiempo para solucionar el principal problema que es la conversión de una vía regional en nacional, como es el corredor minero. Estimó que se trata solo de decisión política por parte del Gobierno nacional.

“Yo voy a trabajar directamente la resolución ministerial 372, que creó la vía nacional. Lo haré con sustento técnico, legal y administrativo. En la primera reunión que se realizará en Hualla Hualla vamos a tratar este tema que es prioritario”, manifestó Luis Huamaní.

El dirigente sostuvo que el Estado no tiene ningún argumento para que el corredor vial continúe como vía nacional. Alegó que la norma señala requisitos para una vía nacional: tiene que interconectar dos países, capitales departamentales, puertos y aeropuertos y tiene que ser de interés nacional.

“Sin embargo, han clasificado esta vía con una resolución ministerial, la 372, violando la Constitución Política. Tampoco han respetado el derecho a la propiedad. Por eso decimos que el Estado no tiene argumentos legales ni técnicos para decir que esta carretera permanezca como vía nacional”, afirmó.

“Lo que se puede se puede”

Sobre las expectativas de los comuneros, Bellido dijo que el Gobierno espera que se arribe a soluciones concretas. “De nuestra parte vamos a monitorear y estar pendientes de cada paso que den las comisiones. Nosotros no mentimos, lo que se puede se puede. Lo que no se puede no se puede. La población y nosotros entendemos eso. No venimos a engañar a nadie”, aseguró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.